Erradicada la plaga de pulgas que tuvo el IES Santo Domingo de El Ejido

lunes 28 de noviembre de 2022 , 18:17h

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha afirmado este lunes que ha quedado "totalmente solventado el problema" de la plaga de pulgas que la pasada semana asoló el IES Santo Domingo de El Ejido (Almería), el cual se vio obligado a cerrar sus aulas y ofrecer clases online durante la jornada del viernes ante la aparición de casos de picaduras entre los alumnos y docentes.

"Creo que cerrar las aulas fue una decisión de lo más acertada porque además las clases siguieron con normalidad online", ha explicado Martín ante los medios antes de afirmar que la pandemia de covid-19 "nos puso a prueba" para poder aplicar medios telemáticos a la enseñanza en situaciones como esta y "seguir dando clases aunque sea fuera de las aulas".

La responsable provincial de la Junta ha detallado que se contrató a una empresa para fumigar y acabar con la plaga, que se detectó por parte del equipo directo durante la jornada del martes. Según Martín, dicha plaga venía ocasionada "por una colonia de gatos que había en los alrededores.

"Las clases están reanudadas con total normalidad y por el momento no tenemos conocimiento de que ningún alumno pueda estar afectado, lo que no significa que a lo largo de estos días podamos tener ese conocimiento, pero a día de hoy no tenemos conocimiento de ningún alumno afectado", ha insistido Martín antes de "pedir disculpas" por los inconvenientes causados.