Enciso dice al tribunal de la Operación Poniente que no sabe nada

martes 02 de marzo de 2021 , 20:03h

Como presidente de Elsur, afirma que tenía un papel decorativo, que es normal que trabajaran familiares suyos, y que su fortuna viene de ganar cuatro veces en la Lotería

Al fin llegó la hora de que el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, se sentara a declarar por la conocida Operación Poniente, la investigación judicial que dejó en evidencia el saqueo de las arcas municipales en beneficio de empresas privadas próximas tanto a él como al exinterventor, José Alemán.

Parte del saqueo se habría producido por medio de las subcontratas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) mediante sobrefacturación, pero Enciso, presidente de la misma y que se enfrente se enfrenta a penas que suman 40 años de cárcel y multas que ascienden 23,2 millones de euros, ha dicho al tribunal que "No cabe en cabeza humana que hubiera un precio pactado entre dos partes y que Elsur pagara más de lo que recibía cuando el ayuntamiento tenía un área de Obras Públicas con personas que eran soldados, que no permitían a Elsur que faltara ni una mata pequeña en un parque y había un control tan exhaustivo". La clave es que Elsur debía hacer unos trabajos que no hacía, y encargaba a otras empresas a pesar de que era la tarea que no podía delegar, y el sobrecoste, luego era abonado por el Ayuntamiento, según evidenció la investigación de la Fiscalía.

La presunta trama empresarial vinculada a Abengoa, como principal socio privado con el 70% de las acciones, para facilitar que se detrajeran de las arcas municipales hasta 71,5 millones de euros fue entre 2002 y 2009, plazo en el que al entonces alcalde le tocó hasta cuatro veces la lotería, según ha dicho para justificar su situación económica, y también que le fueron bien las cosas como emrpesario, o que había recibido "herencias".

"Era una persona que sabe cuáles son sus funciones; dar la bienvenida y pasar la palabra al gerente para la dación de cuentas, y luego, a final de año, aprobar las cuentas anuales que venían ratificadas por una auditoría", ha señalado, si bien ha precisado a continuación que la asunción de la Presidencia del consejo "se acordó" en los "primeros momentos" de la constitución en 1991 de la sociedad por la condición de alcalde "y así consta en los estatutos".



Sin responder a ninguna de las imputaciones concretas que le hacen Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado, o las acusaciones particulares de Ayuntamiento, PP e IU, Enciso ha estado cómodo ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, y su discurso solo se ha visto alterado en dos ocasiones, una de ellas, al referirse a su cuñado, Francisco Javier Aguilera, también acusado ya que supuestamente habría facturado con subcontrataciones a la empresa mixta 4,9 millones de euros en el periodo investigado que transcurre de 2002 a 2009 y directamente al Ayuntamiento más de 606.000 euros "favorecido" por él.



"Me van a permitir decir que esto de empresas que son familiares o no son familiares; ¿qué inconveniente hay que sea de algún familiar de quien sea? Se trata de que pueda trabajar como cualquier español", ha trasladado el exregidor, quien ha explicado que se "enteró" de que Elsur "le había contratado porque les hacían falta unas maquinillas para hacer muchas acometidas" por su propio cuñado, de quien, con la voz quebrada, ha resaltado "su experiencia y su valía como trabajador" en el sector de la obra pública.



El otro momento en el que ha dejado vislumbrar su malestar ha sido al referirse a la empresa Villa de Alcolea y a la venta de su participación en ella por 178.000 euros al empresario José Amate, acusado y situado por la Fiscalía como "cabecilla" de la presunta trama de subcontratas a través de lo que denomina Grupo Amate.



"Cuando me nombran este tema, me sienta mal", ha afirmado para cuestionar el informe elaborado por la AEAT y calificar de "vergüenza" que diga "que yo sólo invertí en esa empresa 30.000 euros y que se la vendí a Amate por 178.000 euros" o "que tenga que leer que obtuve un beneficio de esto cuantioso".



Continuando con la supuestas "prebendas" económicas recibidas "a cambio de hacer caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio" y siempre en respuesta a referencias directas y salpicadas de su abogado, Enciso ha negado que su sobrino "usase un vehículo BMW" propiedad de una de las empresas de denominado Grupo Galán, o que Elsur se encargase "de la limpieza del jardín de su hija", y ha afirmado que "pagó lo suyo" cuando acudió a la boda de la hija del empresario José Amate.



"No he colocado jamás a ningún familiar en el ayuntamiento y, si en otras empresas hay algún primo o algún sobrino, es que somos diez hermanos y llevamos 50 años viviendo en El Ejido, así que es normal que tenga parientes y si alguno se coloca en algún sitio, pues creo que tiene sus derechos aunque a mi si me llamaban de las empresas, yo decía que no quería saber nada ni de primos ni de hermanos", ha aseverado.



Entre las afirmaciones tajantes que ha pronunciado Enciso también ha estado la de que "jamás en mi vida recomendé a ninguna empresa" para subcontratar con Elsur ya que "no era función mía, sino del gerente", que en sus 71 años de vida, "he tenido que abonar a Hacienda algo que le había negado" o que la sociedad que creó en 2003 con su esposa para gestionar un patrimonio que achaca a su "suerte como empresario" y al "importante patrimonio por herencia" de su mujer, "siempre ha sido clara y transparente".



El exalcalde ejidense ha esgrimido para defender su gestión "la mayoría absoluta que el pueblo de El Ejido me dio", que ordenó que para un "buen control se le dieran a la oposición las cuentas del ayuntamiento", que la Cámara de Cuentas "jamás puso un reparo" y que la deuda que acumuló en sus mandatos el erario público ejidense se debió a que "habíamos previsto unos ingresos por plusvalías que no llegaron porque la Junta de Andalucía se retrasó al aprobar el PGOU".



Enciso también ha dado su versión sobre las conversaciones contenidas en las intervenciones telefónicas ordenadas durante la fase de instrucción en las que hay "hasta 16 fragmentos donde se le escucha pedir dinero" al empresario madrileño José Antonio Galán, cuyo grupo según la Fiscalía Anticorrupción habría "sobrefacturado" presuntamente a Elsur 15,6 millones de euros.



"Hice varias inversiones, me faltaba liquidez y, como amigo, le pedí dinero pero siempre me decía que no tenía un duro", ha dicho tras admitir que conocía a Galán con anterioridad a que subcontratara con Elsur y que supo de que se le había subcontratado el mantenimiento de zonas verdes en Almerimar "cuando me dijeron que la nueva empresa iba muy bien, pregunté y me dijeron que era de Galán, lo que me sorprendió". "Ahí retomamos la amistad", ha concluido.



La Fiscalía Anticorrupción de Almería ha retirado la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito, y ha acordado rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad.