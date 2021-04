Sucesos Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en la orilla de la playa en Vera jueves 01 de abril de 2021 , 13:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil que confirmó el hallazgo del cadáver de una mujer adulta El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado esta mañana en la orilla de la playa de Vera, en la provincia de Almería, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El Teléfono de Emergencias 112 atendió minutos antes de las diez de la mañana un aviso de un particular que alertaba del posible hallazgo de un cadáver en la orilla de la playa de Vera, a la altura de la avenida Ciudad de Alicante.



Hasta el lugar se desplazaron, alertados por el centro coordinador de emergencias, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Vera, que confirmaron el fallecimiento de una mujer de edad adulta.

