Fallece un joven de 22 años al caer accidentalmente del techo de un cortijo en Tabernas jueves 01 de abril de 2021 , 13:22h Guardia Civil constató que se trató de una caída fortuita desde un tejado de uralita Un joven de 22 años de edad ha muerto tras caer accidentalmente del techo de un cortijo en el municipio de Tabernas (Almería), según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El suceso se produjo sobre las 23.46 horas cuando en el Teléfono de Emergencias 112 se atendió un aviso de socorro para un joven que se había precipitado en altura desde el tejado de un cortijo en Tabernas.



Rápidamente se activó a la Guardia Civil, a la Policía Local de Tabernas y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Una vez en el lugar, los agentes de Guardia Civil certificaron que el joven falleció tras sufrir una caída accidental desde un techo de uralita. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Anatómico Forense de Almería

