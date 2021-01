Endesa y la Junta entregan 440 portátiles contra la brecha digital

lunes 25 de enero de 2021 , 12:06h

Esta iniciativa forma parte de la segunda fase del Plan de Responsabilidad Pública que Endesa ha puesto en marcha para hacer frente a la brecha digital





El delegado de Educación y Deporte de Almería, Antonio Jiménez Rosales, y el responsable de la central de Litoral de Endesa, Juan Luis Redondo, han hecho entrega hoy de los 440 ordenadores portátiles que Endesa ha donado a Almería con el fin de hacer frente a la brecha digital que la pandemia mundial ha puesto de manifiesto.



La entrega de estos equipos, con sus tarjetas de conexión correspondientes, forma parte de la segunda fase del Plan de Responsabilidad Pública frente al Covid que la Compañía energética ha puesto en marcha en diferentes localidades almerienses.



En total, 38 centros educativos de los municipios de Antas, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Garrucha, Huelcal-Overa, Lubrín, Lucainena de las Torres, Mojácar, Níjar, Pulpí, Sorbas, Turre y Vera, se beneficiarán no solo de esta medida, sino también de cursos de formación en competencias digitales dirigidos a profesores y alumnos de la provincia, una medida que tiene como objetivo minimizar las carencias formativas respecto a contenidos digitales y preparar a los educadores y nuevas generaciones en este ámbito.



Con esta iniciativa, se busca potenciar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de las aulas, formando tanto a los docentes como al alumnado destinatario de la actuación.



Antonio Jiménez ha destacado que “desde la Consejería de Educación se ha trabajado desde el inicio de la pandemia para paliar la desigualdad que la brecha digital ha generado entre nuestro alumnado”. Así, Jiménez añade que “desde el inicio de esta crisis sanitaria se dotó a los alumnos y alumnas más vulnerables de nuestra provincia con 940 tablets y 764 tarjetas SIM”. Con la llegada del nuevo curso escolar “seguimos trabajando para que ningún alumno se quede atrás, y ya hemos repartido más de 6.600 equipos informáticos en los centros de Almería”.



Asimismo, el representante de Educación en Almería ha agradecido a Endesa esta colaboración con Educación y ha adelantado que “desde la Junta se seguirá invirtiendo para contribuir a la modernización digital de los centros educativos”. Además, Jiménez ha valorado de forma muy positiva el programa que permitirá que el profesorado se forme en competencias digitales, “desde el pasado mes de marzo hemos comprobado que las nuevas tecnologías son uno de los ejes fundamentales de la educación del futuro y debemos seguir apostando por su integración total en nuestros centros educativos”.



Desde Endesa Juan Luis Redondo ha puesto de relieve “la importancia de la colaboración público-privada para aportar valor a la sociedad, porque solo unidos podremos poner solución a uno de los problemas que esta pandemia mundial ha puesto de manifiesto, como es el acceso a la educación digital de los alumnos más vulnerables. Endesa no podía ser un mero espectador y hemos querido contribuir con esta aportación destinada no soloa los alumnos más vulnerables, sino también a quienes día a día forman a las generaciones futuras, con el fin de romper esa brecha digital que la Covid-19 ha puesto más aún de manifiesto”.