Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Enix acoge la gala de campeones provinciales de automovilismo de Almería 2022 miércoles 08 de marzo de 2023 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La Federación Andaluza de Automovilismo y la Diputación provincial de Almería entregarán mañana jueves 8 de marzo a las 8 de la tarde en la sala de la Cultura de Enix la gala de entrega de galardones a los vencedores del Campeonato Provincial de Automovilismo `Trofeo Diputación de Almería 2022´. La Federación Andaluza de Automovilismo y la Diputación provincial de Almería entregarán mañana jueves 8 de marzo a las 8 de la tarde en la sala de la Cultura de Enix la gala de entrega de galardones a los vencedores del Campeonato Provincial de Automovilismo `Trofeo Diputación de Almería 2022´. A la gala asistirán pilotos, oficiales y escuderías de la provincia de Almería, junto a los alcaldes de las localidades donde se celebran en la actualidad pruebas automovilísticas. Los galardonados de la temporada 2022 recibirán así los trofeos que les acreditan como los mejores del circuito provincial de automovilismo. En la categoría de pilotos se premiará a José Miguel López Mañas (1º clasificado), Rubén Segura García (2º clasificado) y Francisco Manuel Puertas (3º clasificado); mientras que en la de copilotos recibirán trofeos Alejandro Castillejo García (1º clasificado), Miguel Montoya Parra (2º clasificado) y Juan Francisco Ceba Navarro (3º clasificado). Asimismo, la FAA reconocerá con sendas placas de agradecimiento la labor destacada de personas y entidades que durante 2022 contribuyeron con su trabajo y dedicación a hacer posible el Campeonato provincial de Automovilismo de Almería.

El campeonato provincial de automovilismo de 2022 constó de un total de 10 pruebas oficiales: Tramo Cronometrado de Felix (20 de febrero), Rallycrono comarca de Níjar (21 y 22 de mayo), Rallye Valle del Almanzora (2 de julio), Rallycrono Indamóvil ciudad de Enix (10 y 11 de septiembre), Subida a Berja (24 y 25 de septiembre), Subida al Mármol (29 y 30 de octubre), Rallye costa de Almería (4 y 5 de noviembre), Slalom de Purchena (26 de noviembre), Rallycrono de Gádor (19 y 20 de noviembre) y Rallycrono de Cantoria (10 y 11 de diciembre). Este campeonato provincial arrancó su andadura hace unos años con el impulso del Servicio de Deportes de la Diputación y la organización de la Federación Andaluza de Automovilismo con la finalidad de fomentar la práctica del deporte del automovilismo en la provincia de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.