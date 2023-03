Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa recibe a las veteranas del balonmano almeriense en el Día de la Mujer miércoles 08 de marzo de 2023 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez ha felicitado a las jugadoras del CD Towanda que, además, han ganado en el Torneo Internacional Balonmano Femenino Máster El Ayuntamiento de Almería ha recibido esta mañana, con motivo del Día de la Mujer, al CD Towanda Balonmano Veteranas Almería, un equipo compuesto por mujeres de diferentes clubes de la capital e incluso de otras provincias. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presidido la recepción al club con la compañía del concejal de Deportes, Juanjo Segura. Recientemente, CD Towanda ha participado en eI Torneo Internacional Balonmano Femenino Master, donde se dieron cita 16 equipos de la geografía española y 4 internacionales, procedentes de Portugal, Hungría, Italia y Alemania. Las almerienses se proclamaron ganadoras. Vázquez ha felicitado al equipo que surgió en noviembre de 2018, “hoy, en el Día de la Mujer, queremos felicitarlas y trasladarle nuestro orgullo por llevar el nombre de Almería allá donde participan”. El deporte femenino sigue creciendo en la ciudad y, la alcaldesa del Ayuntamiento ha subrayado que “espero que sigáis demostrando que en el deporte y en la vida no hay barreras, queremos seguir viendo cómo cumplís vuestros sueños y peleáis por ellos”. Towanda es el un nombre que les viene como anillo al dedo por su significado, puesto que era el grito de guerra de la actriz Cathy Bates y era su manera de enfrentarse a las adversidades y seguir hacia adelante. El 12 de marzo se celebrará Towanda’s Day, el primer torneo que organizarán con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

