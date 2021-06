Capital ENNA presenta el videoclip ‘Fuerte’ rodado en Almería sábado 05 de junio de 2021 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La cantante almeriense ha fichado por la multinacional ‘Universal Music’ y confiesa que “la música es para mí una necesidad”





Quien la busca la consigue. Esta frase se puede aplicar perfectamente a la almeriense Encarna Navarro, que si ya puso una ‘pica’ cuando participó en la edición de Operación Triunfo del año 2006, y siguió escalando con varios éxitos con un estilo latino ya bajo el nombre artístico de ENNA, acaba de dar el gran salto con el fichaje por una de las grandes multinacionales, ‘Universal Music’, que la ha incluido en su catálogo digital con la canción ‘Fuerte’.



En la tarde de ayer, viernes, y rodeada de amigos y admiradores, con la presencia sobre el escenario del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ENNA presentó el videoclip del tema ‘Fuerte’, rodado en Almería y con un equipo de la tierra, y donde se visualiza en todo su esplendor la magia de esta canción con la que da un giro al pop electrónico internacional.



El concejal Carlos Sánchez afirma que “Encarni, como yo siempre la he conocido, ENNA en el plano artístico, es un ejemplo de constancia y de superación, como somos los almerienses, de no desfallecer y luchar por un sueño. Ha ido labrando una gran carrera musical y ahora ficha por Universal, que es algo maravilloso. Y durante todo este tiempo siempre ha sido una gran embajadora de Almería, como se refleja en el videoclip rodado en la provincia”.



ENNA ha contado cómo le llegó la oportunidad con la multinacional. “El tema lo escribí en febrero de 2020, por el tema de Covid no se grabó hasta septiembre y rodamos el videoclip en noviembre. Tras los parones por las diferentes olas de la pandemia, en marzo se lo mandé a un amigo mío que trabaja en Universal, Domingo García, para simplemente saber su opinión sobre la canción y cuál es mi sorpresa cuando por la noche recibo un mensaje que dice “Enhorabuena, te ha salido un temazo. Mañana te llamamos desde Universal”. Y así el 5 de mayo firmó el contrato.



En el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Almería se ha presentado el videoclip, con mensajes de felicitación de artistas tan conocidos como El Sevilla o Comandante Lara, y se ha podido visualidad un trabajo audiovisual rodado en distintas localizaciones de la provincia de Almería, concretamente en ‘301 Centro Deportivo’ y ‘FF Team 301’, Pub Cafetín y el Desierto de Tabernas. El videoclip ha sido realizado por la productora Juanfran Filmmaker.



En la grabación del audiovisual han colaborado Peluquería y Estética Masse y el maquillaje ha corrido a cargo de Lourdes Ontiveros. Mientras el vestuario es de Dewe, Mod Wave Movement (marca de ropa de Almería) y Mar Segura Shops. ‘Juve&Camps Cava, de Eco Alimentos Selectos, le ha dado el toque gastronómico, el coche que conduce la cantante, un Ford Mustang, es propiedad de Ismael Milán y la coordinación es de Navarro Pasarela.



Este trabajo ha significado un hito importante en la carrera discográfica de ENNA. La letra y música han sido compuestas por la artista almeriense y está siendo reconocida como un himno, haciendo honor a la lucha y la superación ante las situaciones vividas. Hay que recordar que la artista cuenta con una discapacidad auditiva, otra capacidad diferente que le acompaña en su vida y que no le impide conseguir sus retos musicales.



La apuesta de Universal Music por ‘Fuerte’ ha sido “una explosión de fuerza para mí, ya que esta discográfica tiene en su distribución a artistas tan reconocidos como nuestro almeriense más internacional, David Bisbal, entre otros como Raphael, Antonio Orozco, Pablo López, Morat y Enrique Iglesias”. ENNA añade que “es un orgullo escribir un mensaje tan fuerte y será un ejemplo de superación para mucha gente y este es sólo el pistoletazo de salida”. Y ha concluido confesando que “la música para mí es una necesidad”.



El concejal Carlos Sánchez le ha felicitado y le ha deseado que “sigas con la misma fuerza y cada vez con más éxito en la música y en la vida. Y, por supuesto, no dejes nunca de ser una auténtica embajadora de la ciudad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

