Capital Agentes de viajes de Granada conocen los atractivos de Almería capital sábado 05 de junio de 2021 , 20:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha acompañado al Fam Trip durante la primera jornada, con visita al CIP y a los Refugios



Que en estos tiempos de pandemia el viaje de proximidad se ha incrementado es una realidad que tiene muy en cuenta el Ayuntamiento de Almería. Por eso, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha querido estar presente durante el primer día del Fam Trip organizado por Turismo Andaluz y la Federación Andaluza de Agencias de Viajes para que agentes de viajes de Granada conozcan los atractivos de la provincia de Almería. Es una iniciativa enmarcada en el objetivo de reactivar el consumo turístico interno dentro de Andalucía, con visitas interprovinciales y en el caso de Almería han llegado más de una docena de profesionales de la provincia granadina.



El concejal de Promoción ha dibujado la belleza de una ciudad “ideal para vivir experiencias auténticas dentro de un turismo slow, que busca mezclarse con la población y valora playas no masificadas, una gastronomía de cercanía de tierra, mar y montaña, y el patrimonio fruto del paso de diferentes civilizaciones”. Esto último es lo que pudieron contemplar desde la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, con vistas panorámicas 360º a la Alcazaba, al Cerro de San Cristóbal, al centro histórico y al mar Mediterráneo. Luego visitaron los Refugios, “una experiencia única en toda España para conocer lo que se vivió durante la Guerra Civil en este túnel donde se refugiaban la población de los ataques aéreos”.



Tomás Komuda, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Almería, explica que “estamos trabajando las administraciones y las agencias para reactivar el turismo, y este Fam Trip comienza el viernes en Almería ciudad, donde nos alojamos el fin de semana, continuará el sábado con una ruta 4x4 por el Desierto de Tabernas conociendo los rodajes de películas, nos desplazaremos a la Comarca del Marmol para ver su Ciudad de la Cultura, y el domingo nos explicarán el turismo agrícola con visita a un invernadero, y comeremos en un chiringuito cerca de la playa de El Alquián”. Además, afirma el presidente “nos acompañarán en algunos momentos agencias receptivas y empresas turísticas que explicarán sus productos a los agentes de Granada”.



El turismo es uno de los motores de Andalucía y, por supuesto, Almería, y desde el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería se trabaja para su reactivación, en este caso en una iniciativa de Turismo Andaluz de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Agencias de Viajes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.