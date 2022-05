Diputación Enrique Ponce celebra sus 30 años de arte y maestría en Almería miércoles 18 de mayo de 2022 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha asistido a este encuentro organizado por el Foro Cultural 3 Taurinos 3 en el Claustro de la Catedral de Almería El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha asistido al encuentro que el torero Enrique Ponce ha mantenido con el público almeriense en el Claustro de la Catedral de Almería bajo el título ’30 años de arte y maestría’, que ha organizado el Foro Cultural 3 Taurinos 3, y con el que el matador ha compartido profundas reflexiones sobre su trayectoria, forma de entender el toreo y algunos de los momentos más memorables de sus tres décadas en los ruedos, donde la Plaza de Almería significa mucho para él. El diputado de Cultura y Cine ha entregado al matador y al conductor del acto, el periodista José Enrique Moreno, una colección de libros del Instituto de Estudios Almerienses sobre la historia y tradiciones de la provincia de Almería. El diputado ha felicitado al torero por su intervención, su carrera y el cariño con el que habla de la provincia de Almería y la hospitalidad de los almerienses. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

