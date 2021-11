Sociedad Entendiendo los Problemas Sociales: Como la humanidad puede mejorar Escucha la noticia Científicos, futurólogos, filósofos, sociólogos, profesores, líderes religiosos, etc., han debatido sobre el futuro genético de la raza humana. Tal parece que en la comunidad científica existe una lucha férrea contra la teoría darwiniana de la evolución por selección natural. Con los avances en la ingeniería genética, el hombre comprende mejor cómo funciona la biología y los genes. Abriendo puertas a investigaciones para resolver distintos problemas sociales creando superhumanos. Suena a ciencia ficción el hecho que se trabaje para alargar la vida a 150 años. Incluso, secuenciando el genoma se erradiquen genes susceptibles a enfermedades. También, agregar a los nuevos humanos más inteligencia, mejores aptitudes físicas y mayor belleza. Antecedentes en la selección de los más aptos Se escucha muy interesante los avances en la ingeniería genética con el objetivo de mejorar la humanidad. Sin embargo, esto no es algo nuevo en la escuela en materias como historia se hablaba de civilizaciones antiguas que aplicaban la eugenesia. Cabe destacar que, griegos, romanos, chinos, japoneses, árabes preislámicos y espartanos cometían infanticidio de niños que nacieran con enfermedades; ya que, no querían que sobrevivieran personas no aptas o defectuosas. Afortunadamente en la redacción de la declaración universal de los derechos humanos. Todos los individuos tienen derecho a vivir, a ser libres y a gozar de seguridad; lo cual sepulta estas acciones crueles de supuesto progresismo racial. Ingeniería Genética Actualmente en los campus de universidades prestigiosas se hacen investigaciones sobre ingeniería genética. De hecho, para nadie es un secreto las tecnologías sobre cribado genético de embriones ante de implantarlos. Un estudio del ADN que selecciona solo los embriones que cumplen ciertas características, eliminando los que tengan defectos congénitos. Es importante señalar que, este conocimiento que tienen en estos momentos los científicos. Permiten predecir rasgos genéticos relacionados con la salud. Por tanto, muy pronto se empleará habitualmente una especie de edición genética para modificar elementos heredables no convenientes en las futuras descendencias. Así que, según los científicos todos los millones de años que tardó el Homo Sapiens en evolucionar. Serán acortados con humanos más saludables y con un coeficiente intelectual mucho más elevado gracias a la ingeniería genética. Desigualdad Las tecnologías sobre la manipulación genética impulsan el futuro de la humanidad. Pero, es difícil que todos los padres tengan acceso a la ingeniería genética para elevar la esperanza de vida de sus hijos y otorgarle resistencia a enfermedades. Tampoco, la mayoría podrá enviar a un colegio o universidad chicos con coeficientes intelectuales de genios. Esto pone sobre la mesa ideas sobre Problemas Sociales donde la desigualdad es inevitable. Incluso, todo este ensayo y error de la manipulación de los genes solo estará al alcance de privilegiados; lo cual construirá peligrosamente las bases de sociedades divididas por tener mejores individuos. Agenda liberal Tanta tecnología aplicada hacia la modificación de la especie humana da pie a la implementación de una agenda liberal. Será normal mediante la educación inculcarles a los estudiantes la competencia entre las sociedades por medio de la ingeniería genética. El aprendizaje sería la creación de humanos superiores física e intelectualmente, nacidos en países ricos constituyendo un contexto peligroso. También, distintas naciones liberales podrían darles acceso a la reproducción asistida e ingeniería genética a más personas, con la clara intención de crear seres con enfermedades genéticas prevenibles. Así, estos gobiernos tendrían la posibilidad de ahorrar en el futuro en los gastos por atención de salud de estos individuos. El papel de la bioética Indudablemente, el curso de la historia de la humanidad se verá afectado por la ingeniería genética. Sin embargo, los comités de bioética de las naciones deben fijar posiciones sobre estos avances en la ciencia y la medicina; ya que, suena muy interesante que estas tecnologías procuren que las civilizaciones futuras sean más aptas y saludables. No obstante, si sometemos a un examen minucioso a la ingeniería genética podemos advertir una eugenesia moderna que afectaría a los más débiles. Las atrocidades del pasado no pueden volverse a repetir en nombre de la ciencia y el progreso. Porque, antes que nada deben prevalecer los valores humanos y los derechos alcanzados durante años. Conclusión Una gran cantidad de científicos y futurólogos abogan por un escenario en el futuro donde los humanos para sobrevivir deben estar alterados genéticamente. Puesto que, podrían presentarse circunstancias adversas en el planeta como una guerra nuclear, un excesivo calentamiento global o una pandemia incontrolable. Vale resaltar que, vivir estas circunstancias podría aniquilar a la especie humana que no cumpla con las calificaciones para resistir estos eventos. Sin embargo, es fundamental trazar una línea y establecer un equilibrio. El hombre no puede jugar a ser Dios utilizando estas tecnologías. Con la excusa de peligros que podrían amenazar a los humanos en el futuro. Es preciso señalar que, debe prevalecer el respeto por la vida humana. También, la reflexión crítica y objetiva de todos estos avances.