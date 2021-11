Almería Torrecárdenas acoge el acto de ‘Almería unida contra la Violencia de Género’ con motivo del 25N jueves 25 de noviembre de 2021 , 17:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El hospital almeriense también se ha sumado a la campaña internacional del ‘Banco Rojo, instalando cuatro bancos en el recinto hospitalario para prevenir y sensibilizar contra la violencia de género La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha participado en el acto de la plataforma ‘Almería Unida contra la Violencia de Género’ que se ha celebrado en el Hospital Universitario Torrecárdenas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Al acto también han asistido el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán; el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, el director general de Asistencia Sanitaria y resultados en Salud, Diego Vargas; el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte; y el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida. Del mismo modo, se han instalado cuatro ‘Bancos rojos’ dentro del recinto del Hospital Universitario Torrecárdenas sumándose así el hospital referente de la provincia de Almería a la iniciativa internacional el ‘Banco Rojo’, nacida en 2016 en Italia y promovida en España por la Asociación Intégrate. Esta campaña tiene como objetivo la prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y el feminicidio. Manifiesto conjunto El presidente de la Comisión contra la Violencia de Género del hospital, Miguel Ángel Mingorance, ha leído el comunicado conjunto en el que se señala que “la violencia contra la mujer, por el hecho de serlo, constituye un problema social y de salud pública de primer orden. Nos encontramos ante un fenómeno todavía profundamente enraizado en nuestra sociedad, en el que los actos de violencia contra las mujeres representan una clara vulneración de los derechos humanos y la forma más extrema de discriminación por razón de género. Ante esta realidad, solo podemos mostrar “Tolerancia Cero”. Cualquier cifra distinta de CERO es inadmisible en una sociedad avanzada. Los servicios sanitarios jugamos, un importante papel en la detección y ayuda a las mujeres víctimas, ya que, la mayoría, entran en contacto con los servicios de salud en algún momento de su proceso. Los profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas, los representantes de la Comisión Hospitalaria contra la Violencia de Género, cargos intermedios, directivos y Gerencia, trabajando como siempre hacemos codo con codo, como un equipo cohesionado, humano y comprometido en la mejora continua y la excelencia en todos los niveles, en pro de la sociedad almeriense, hemos conseguido ser el primer hospital de nivel I de Andalucía Acreditado como Centro Comprometido contra la Violencia de Género. Las intervenciones interdisciplinares en el entorno hospitalario, la coordinación con Atención Primaria y con todas las instituciones sociales implicadas, son fundamentales para poder dar una respuesta integral e integrada, en este tipo de situaciones, a las víctimas de Violencia de Género (mujeres maltratadas, hijos e hijas y personas dependientes que forman parte del núcleo de convivencia). La prevención y la atención a la violencia sobre la mujer requiere de la implicación activa de todo el personal de las instituciones provinciales, que aunando esfuerzos y promoviendo sinergias luchamos de forma incansable contra esta lacra social. Es por eso que hoy estamos en este acto, también de forma pionera en Andalucía, todas las instituciones: Ayuntamiento de Almería, Diputación provincial de Almería, Subdelegación del Gobierno de España, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas. Todas adheridas a la campaña internacional ‘Banco rojo en España’ bajo el lema de Almería Unida Contra la Violencia de Género para mostrar a la sociedad almeriense nuestro compromiso y esfuerzo compartido para erradicar de una vez por todas esta inmoralidad, esta vergüenza social y sanitaria. La plataforma ‘Almería Unida contra la Violencia de Género’ la componen el Ayuntamiento de Almería, la Diputación provincial de Almería, la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas. ‘No dejes que caiga en su trampa’ La Junta de Andalucía ha puesto también en marcha su campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, que este año lleva por lema ‘No dejes que caiga en su trampa’. Esta campaña, interpela al entorno cercano de las víctimas de violencia de género como agentes de cambio, detección y primera puerta de escape, apoyo y protección para las mujeres que están viviendo una situación de maltrato y violencia. La iniciativa incluye un decálogo con marcadores para detectar indicios de violencia de género, así como una nueva guía titulada ‘No la dejes sola. Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género’. La campaña explica que el maltratador busca aislar a la víctima, ir apartándola de sus lazos e ir generando nuevos vínculos de dependencia, control, celos, miedos, etc. Por ello se apela a su entorno, para que no la deje sola y le ayuden a romper esos hilos de dependencia, control, miedo y violencia, con el apoyo de los servicios especializados como el teléfono que ayuda a las mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer 900 200 999. La campaña incluye dos nuevos instrumentos dirigidos al entorno de las mujeres que sufren violencia: un decálogo con indicadores para detectar indicios de violencia de género y una guía titulada ‘No la dejes sola. Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género’. Esta guía tiene un novedoso enfoque centrado en las personas del entorno cercano de la víctima, que se ha elaborado para seguir facilitando e impulsando el papel activo de la sociedad como agente de cambio para detectar y actuar ante la violencia de género, así como ofrecer pautas para saber escuchar, acompañar y ayudar a las víctimas.

