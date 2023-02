Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Entre las municipales y las generales Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 13 de febrero de 2023 , 12:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La frase de que las victorias tienen muchos padres (y madres) y las derrotas son huérfanas, resulta ser una de esas grandes verdades que nadie puede rebatir, y que en política especialmente, todos se empeñan en consolidar esculpiéndola en mármol. Repite machaconamente el Partido Popular que cada voto que reciba el PSOE en las elecciones municipales de mayo, es un aval para las políticas de Pedro Sánchez, es decir, un aval a la Ley del "Solo Sí es Sí", o un aval a sus pactos con Bildu, ERC o las mismísimas Unidas Podemos. Por el contrario, el PSOE, insiste en mantener las distancias respecto a ese argumentario, y al tiempo de que pone como ejemplo las políticas de Sánchez - como si hubiese podido hacerlas sin el concurso de Pablo Iglesias y sus socios independentistas vascos y catalanes - para atraer votos frente a la derecha en las municipales, consciente de que puede recibir un baño y no precisamente de aplausos, insiste en que solo son municipales. Pero cuando llegue la realidad, cuando llegue el día 29 de mayo y conozcamos los resultados, escucharemos de nuevo dos mensajes intercambiables, porque quien gane sostendrá que era un plebiscito, y quien pierda afirmará que eran unas elecciones municipales, y que la política local es otro mundo. Del mismo modo, hay otras formaciones políticas que han demostrado ser únicamente marcas electorales, y no porque quienes las lideran a nivel local no hayan hecho un buen o mal trabajo, sino que son absolutamente sensibles a los vaivenes ajenos. Cuando Albert Rivera despuntaba como esperanza blanca en Ciudadanos, los naranjas comenzaron a crecer con candidatos desconocidos, pero cuando han comenzado a desplomarse, parece imposible salvar de la quema a concejales o alcaldes que no despiertan rechazo. Con Vox sucede lo mismo, sus candidatos, absolutos desconocidos, fueron elegidos por la marca, y ahora, en las municipales, sus jefes de Madrid siguen queriendo acaparar el protagonismo, conscientes de que no tienen nada que ofrecer a nivel local. Hay otra frase que viene al caso, y esa es "hacerse trampas al solitario", que al final es de lo que se trata para que los de arriba del partido, puedan seguir siéndolo. Si Rafa Burgos no repite como concejal, ¿es culpa suya o de Ciudadanos? Y si quien repite es Juan Francisco Rojas, ¿será gracias a él mismo o a la marca Vox? Si un vecino de Vícar o Níjar vota a Antonio Bonilla o a Esperanza Pérez, ¿lo hacen porque respaldan su gestión, o lo hacen para apoyar a Pedro Sánchez? ¿Lo hacen pensando en las leyes del gobierno de coalición, o lo hacen pensando en cómo están las calles, en los impuestos que pagan, en las actividades que se realizan…? Y si un ejidense elige a Francisco Góngora, ¿lo hace pensando en Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, o lo hace pensando en "cómo está el patio" en el municipio? Es como cuando todos los partidos recurren al mantra de la "experiencia" como garantía de una buena gestión, lo cual está muy bien cuando se usa para los alcaldes ya en el gobierno. También es cierto que cuando se presentan personas nuevas, el calificativo que les acompaña es el de "ilusión". Probablemente, la realidad es una mezcla de ambos, pero es muy cansino que ya sepamos de antemano que los mensajes son intercambiables y que siempre cuelan entre los de la parroquia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 842 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)