Capital Entrega de premios del concurso contra la violencia de género #NoPierdasMásVida jueves 08 de julio de 2021 , 22:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha visitado los tres establecimientos colaboradores, Óptica Almería, Aceite Castillo de Tabernas y Ego Sport Center, junto a los ganadores





‘Tu vida no es un juego’. Bajo este lema, el Ayuntamiento de Almería lanzaba a finales del mes de mayo y a lo largo de todo junio, con los fondos reservados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género 2020-2021, una nueva campaña contra la violencia de género. Una de las muchas actividades enmarcadas en la campaña era un concurso de vídeos en Instagram con los que se invitaba a los almerienses a alzar la voz contra esta lacra social: el concurso #NoPierdasMásVida.



Hoy, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha hecho entrega de los premios, en los establecimientos colaboradores, a los autores de los vídeos que han logrado más visualizaciones:



El primer premio ha sido para Xana Grech Pesquera, a quien se le ha entregado un cheque regalo de Óptica Almería, por valor de 250 euros. El segundo ha sido para el Grupo Scout Almaraya (Sección Escultas), cuyo premio ha sido un cheque regalo de Ego Sport Center, por importe de 150 euros; y el tercero, también para Xana Grech Pesquera, quien ha recibido un lote de aceite Castillo de Tabernas, valorado en 100€.



Laynez ha felicitado a los ganadores y agradecido su compromiso contra la violencia de género. Asimismo, ha extendido ese agradecimiento a los tres establecimientos colaboradores, “tres empresas que vienen demostrando desde hace muchos años que tienen responsabilidad social y trabajan por la igualdad”: Óptica Almería, Ego Sport Center y Aceite Castillo de Tabernas y, en concreto, a sus gerentes, Fernando Berruezo de Luque, Francis Miras y Rafael Úbeda, respectivamente. “Entre todos, ganaremos la partida a la violencia de género”, ha dicho de manera contundente.



En la entrega de premios también ha participado Mari Carmen Avilés, miembro de la Cámara de Comercio y Almur, así como del Consejo Local de Mujer, y propulsora de este concurso. Avilés ha agradecido al Ayuntamiento “su compromiso constante y desarrollo de actividades que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Asimismo, ha señalado que es “imprescindible” seguir concienciando y educando a los jóvenes en materia de igualdad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

