La App ‘Almería Ciudad’ amplía su funcionalidad e información

La concejala de Sosteniblidad Ambiental, Margarita Cobos, ha presentado hoy las novedades incluidas en la App ‘Almería Ciudad’, ya disponible para los dispositivos IOS y Android, que tienen que ver en este caso con los servicios que a través de esta aplicación se prestan en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y en lo que refiere a Parques y Jardines de nuestra ciudad.



Novedades que, como ha explicado Cobos, insisten en el compromiso municipal de seguir mejorando el uso de las aplicaciones al servicio de la gestión municipal y de los servicios que a nivel municipal se presta al ciudadano y en una mayor funcionalidad respecto de la gestión que se hace de los residuos.



La concejala ha insistido en que 'Almería Ciudad' va más allá de una aplicación para trasladar incidencias y estas novedades vienen a sumar más información, más transparencia y más participación en la gestión, propiciando con ello además un mayor 'feedback' entre Ayuntamiento y los usuarios de la misma, a día de hoy 9.900 activos en el uso de una aplicación que acumula 20.483 descargas.





Nuevas funcionalidades

La primera de esas novedades permitirá a quien haga uso de esta aplicación saber cómo se recicla en su zona. Una información que es el resultado de la caracterización que se ha realizado de los residuos depositados en el contenedor de fracción resto (contenedor gris) y que de manera porcentual nos indicará la fracción de residuos que se depositan incorrectamente.



“Me atrevería a decir que esto supone una novedad, puesto que lo que hacemos es poner el foco en este tipo de residuo”, ha explicado Cobos, recalcando que “seguiremos haciendo progresivamente estas caracterizaciones y compartiendo por tanto estos datos, lo que se viene a identificar son los materiales que el ciudadano deposita en este contenedor, identificar y clasificar los porcentajes de cada residuo reciclable, la cantidad de materia orgánica, pero también cuantificar todos aquellos materiales, denominados ‘impropios’ que no deberían introducirse en estos contenedores pero que siguen siendo una parte importante de la basura que se retira diariamente”.



Los datos facilitados por Cobos de este primer muestreo cifran en un 16,24% de material recogido en el contenedor gris que debería estar en los contenedores específicos de recogida selectiva. Un 10,28% del residuo depositado en el contenedor de fracción resto debería ir al contenedor amarillo. Un 1,17% al contenedor verde y un 4,79 % al contenedor azul.



“Esta información que podremos conocer de cada ruta, de cada zona de la ciudad, incorporando a la aplicación en su descarga el código postal permitirá seguir avanzando en el objetivo de mejorar en el reciclaje de residuos y a nosotros redundar en qué tipo de esfuerzo y respuesta debemos dar a través de nuestras campañas de concienciación o qué necesidades más concretas en cuanto a la contenerización puedan darse en cada zona”.



La aplicación incluye además información sobre la utilización del punto limpio para depositar otro tipo de residuos como son los enseres, RAEEs, pequeños escombros..., que en muchos casos encontramos junto a las islas de contenedores sin ser lugares adecuados para su depósito, y se comparte la ubicación del punto limpio del sector 20.





En este sentido, ha insistido Cobos en que, además de una aplicación que recoge incidencias, la aplicación pretende ser un punto de información y de respuesta a preguntas frecuentes sobre reciclaje, resolviendo nuestras dudas sobre reciclaje así como los errores más frecuentes en la gestión particular que hacemos de los residuos. En este apartado se incluye además un asistente virtual, AIR-e, que podrá responder a otras dudas que no vengan incluidas en ese listado de preguntas frecuentes.



“Es una manera más de seguir insistiendo en la mejora de los datos de reciclaje, de la gestión de los residuos y en la concienciación que se realiza en esta dirección, con campañas que nos comprometen a todos en la limpieza y el cuidado de nuestra ciudad”, ha recordado Cobos.



Un último apartado en esta nueva funcionalidad que adquiere la aplicación 'Almería Ciudad', en lo que respecta al Área de Sostenibilidad Ambiental, es el reporte que se pretende obtener también de los ciudadanos, incorporando para ello un sistema de cuestionarios, “para medir el grado de satisfacción de la gestión municipal respecto a estos servicios y de autoevaluación”. En esta línea, ha adelantado que “estas encuestas, que ahora incorporamos sobre los parques y jardines de la capital, se irán también ampliando para los restantes servicios, como son el de recogida y transporte de RSU y el de limpieza viaria”.



