Almería Entregados los “packs románticos” por San Valentín en Roquetas miércoles 03 de marzo de 2021 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El alcalde, Gabriel Amat, acompañado por la concejala de Presidencia, Agricultura, Pesca, Comercio, Pymes y Mercadillos, Rocío Sánchez, han repartido esta mañana en el salón de plenos los bonos de hotel por San Valentín a los 14 afortunados del sorteo. El pack romántico incluye una noche de hotel con cena y desayuno en dos hoteles del municipio. Además, los ganadores dispondrán de un año natural para gastar el bono. Esta actividad se incluye en el marco de los sorteos llevados a cabo para San Valentín y en el que cada afortunado participó realizando una compra de 15 euros o más en alguno de los 88 establecimientos de la localidad que participaron en la iniciativa. Asimismo, el alcalde les ha dado la enhorabuena y les ha deseado a todos que disfruten mucho del premio. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.