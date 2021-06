Entregados los premios del IV Concurso de Pintura y Dibujo del Siglo de Oro

jueves 10 de junio de 2021 , 10:48h

El acto fue presidido por el concejal de Gobierno Interior y Promoción Cultural y Deportiva, José Juan Rodríguez; y el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juanjo Salvador. Las obras premiadas estarán expuestas hasta el día 23 de junio.

Los premios del “IV Concurso de Pintura y Dibujo del siglo de Oro” se entregaron en la tarde de ayer en el Castillo de Santa Ana. El concejal de Gobierno Interior y promoción cultural y deportiva, José Juan Rodríguez, y el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juanjo Salvador, presidieron el acto. El lema de esta convocatoria se ha basado en reflejar costumbres, la cultura y fiestas, de la vida cotidiana del siglo de Oro.



“Nos encontramos en el Castillo de Santa Ana con esta exposición que han hecho los alumnos de toda la provincia de Almería sobre las Jornadas del siglo de Oro y la verdad que hay un nivel altísimo. Ha sido difícil elegir las tres pinturas más importantes. Quiero felicitar a todos los alumnos que han sido más de 100 los que han mandado sus cuadros. Animo a la gente a que vengan a visitar esta magnífica exposición. Nuestro castillo se encuentra preparado con las medidas de seguridad reglamentadas”, comentó Salvador.



El primer premio de 300 euros ha sido para Andrea Fernández del IES Aguadulce con ‘Vistas al astillero’, el segundo premio de 250 euros lo ha ganado Raquel Rodríguez del IES Aguadulce con ‘El juego del hombre’ y el tercer premio de 150 euros ha sido para Natalia Monterreal del colegio Altaduna-Saladares con ‘El siglo de Oro en Roquetas’.



La ganadora, Andrea Ferández, explicó la obra que refleja “a Don Quijote y a Sancho Panza mirando por la ventana y viendo cómo fabricaban los barcos”. Por su parte, Raquel Rodríguez, declaró sentirse “muy contenta de haber recibido este premio, no me lo esperaba. En el dibujo he querido representar un poco la vida de la picaresca en España en el siglo de Oro”. Por último, Natalia Monterreal se inspiró “en el Castillo de Santa Ana, que es un castillo súper bonito y, desde que me dijeron que podía hacer una pintura decidí hacerla sobre él”.



El jurado ha estado compuesto por el concejal, Juanjo Salvador, la técnica de gestión de actividades culturales y profesora de pintura en el Ayuntamiento, Mariquina Ramos, y el técnico de Juventud, José Luis Pérez.

Además, se inauguró la exposición de los cuadros ganadores y de las 20 mejores obras que han participado en la iniciativa. El concurso ha estado enmarcado en las ‘XXXVII Jornadas de Teatro del siglo de Oro de Almería’. La muestra se podrá visitar hasta el 23 de junio de martes a sábado de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas y los domingos de 11 a 13 horas.