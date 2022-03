Sucesos Envían por correo más de un kilo de cocaína como si fuesen amortiguadores jueves 10 de marzo de 2022 , 17:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La detención del destinatario del envío postal se realiza en Retamar Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, perteneciente a la AEAT y de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, en el marco de la OPERACIÓN VEREDA han intervenido en una operación conjunta 1200 gramos de cocaína en un envío postal procedente de Brasil. La operación se inicia el pasado día 28 de octubre cuando se detecta un paquete que por su contenido y procedencia levanta sospechas entre los funcionarios de la UAR del Aeropuerto del Prat en Barcelona. Una vez pasado por el escáner, se confirma que la densidad del contenido del paquete, podría corresponder a algún tipo de sustancia estupefaciente. En la inspección realizada se comprueba como el paquete contiene cuatro amortiguadores de automóvil, y en el cilindro interior, se encontraba una cantidad no determinada de una sustancia que al aplicarle el NARCOTEST da positivo en cocaína. En ese momento se solicita la entrega vigilada del envío postal al Juzgado de Instrucción Número DOS de El Prat de Llobregat, en funciones de guardia. El envío postal, cuyo destino es Retamar (Almería), sigue su procedimiento normal de reparto, con el fin de averiguar la/las personas que pudieran estar implicadas en los hechos. En el momento en que se activa la entrega del envío postal, se procede a la detención del destinatario que es trasladado a dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Almería con el fin de instruir las correspondientes diligencias. Una vez extraída la sustancia estupefaciente del interior de los amortiguadores, alcanza un total de 1.200 gramos de cocaína. El Juzgado número TRES de Almería, en funciones de guardia, se encarga de la Instrucción y decreta el ingreso en prisión del autor. Por parte de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Almería y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, se continuarán con las investigaciones, con el fin de poder determinar la identidad del resto de las personas que hayan podido intervenir en el acto delictivo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

