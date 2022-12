Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar ¿Qué se necesita durante una excursión de supervivencia? Elegimos el equipo necesario Escucha la noticia La supervivencia (en inglés survival) es un tipo de actividad física extrema que está ganando popularidad. La supervivencia no consiste sólo en la resistencia y la forma física, sino también en saber cómo sobrevivir en las condiciones determinadas. Hay distintos tipos de actividades de supervivencia, durante las cuales no siempre dependemos únicamente de la fuerza de nuestras manos y de nuestra inteligencia. Muchas veces también podemos utilizar accesorios y equipos, pero en este caso también tenemos que saber cómo utilizarlos y, sobre todo, tenemos que saber qué llevar con nosotros en una excursión de supervivencia. La elección del equipo de supervivencia depende de la naturaleza de un acontecimiento determinado, ya que pueden ser diferentes las preparaciones necesarias para un juego realizado en un lugar aislado y otras para la supervivencia en una jungla urbana. Nuestra lista de equipos de supervivencia es, por tanto, muy orientativa, y cada uno tiene que elegir por sí mismo aquellos artículos que realmente puedan resultar útiles, también en función de sus preferencias. En primer lugar, una mochila táctica será sin duda un elemento esencial. Necesitamos algo donde llevar nuestras cosas, y estas mochilas especializadas se distinguen por su gran durabilidad y funcionalidad. Podemos elegir desde pequeñas mochilas para unas pocas horas de supervivencia, hasta modelos de gran capacidad que resultarán útiles incluso en excursiones de varios días. La ropa táctica es otro pedazo esencial del equipo del airsoft y de la supervivencia. Se compone de pantalones, chaquetas, sudaderas, camisetas e incluso ropa interior. La ropa táctica no sólo es resistente a los desgarros, sino que también está cosida con materiales que proporcionan una buena circulación del aire en todas las condiciones meteorológicas. También pueden ser impermeables o proteger contra las bajas temperaturas. Los pantalones y chaquetas tácticos también están equipados con un sistema de bolsillos para guardar diversos accesorios útiles. Los accesorios tácticos básicos también incluyen navajas, cuchillos y multiherramientas. Son muy útiles cuando hay que cortar, picar o atornillar algo. Las multiherramientas en particular son muy útiles, ya que sustituyen a varias herramientas diferentes y caben fácilmente en un bolsillo. Merece la pena llevarlos encima cuando se trata de un viaje de supervivencia, y no tiene mucha importancia dónde se organice el viaje. ¿Qué más puede ser útil durante una actividad de supervivencia? Los guantes tácticos también forman parte del equipo táctico y son ciertamente muy útiles en el terreno. Los guantes protegen nuestras manos durante diversos trabajos y están diseñados para que no interfieran en ellos. Las gafas de seguridad y las gafas de protección también tienen características muy similares. Los cascos y chalecos tácticos pueden resultar útiles durante las actividades de supervivencia -principalmente durante las actividades de supervivencia militar-, o las tiendas de campaña y los accesorios para encender fuego -durante las actividades de supervivencia en el bosque-. Puede ocurrir también que necesitemos un walkie-talkie, una linterna o unos prismáticos. Antes de participar en este tipo de actividad, es aconsejable pensar con calma qué se va a necesitar. Tampoco tiene sentido llevar demasiados accesorios, ya que serán una carga innecesaria. Por lo tanto, una buena preparación es esencial durante una actividad de supervivencia, también cuando se trata de equipo táctico, que se puede adquirir en tiendas especializadas como Gunfire.com. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)