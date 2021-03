Capital ERACIS del Ayuntamiento de Almería lleva actividades por la igualdad a los barrios martes 09 de marzo de 2021 , 18:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación, Paola Laynez, resalta la labor de los Centros Sociales Comunitarios y los vecinos para luchar contra la desigualdad en las zonas más vulnerables





Un año más, y a pesar de la crisis del coronavirus, el Ayuntamiento de Almería ha llevado la programación especial del Día Internacional de la Mujer a todos los barrios de Almería gracias a los Servicios Sociales Comunitarios y la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Integración Social (ERACIS), programa cofinanciado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta y el Fondo Social Europeo dirigido a paliar y corregir situaciones de vulnerabilidad en barrios con riesgo de exclusión social. Y es que, tal y como ha explicado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, “la violencia y la desigualdad siguen presentes, incluso más visibles aún por la actual situación sanitaria”.



“Este 2021 se hace más necesario que nunca un plus de imaginación que permita reforzar un mensaje por la igualdad de la mano de entidades y servicios de la ciudad, que trabajan día a día por unos entornos más igualitarios en nuestra capital y hacerlo de manera segura”, ha explicado Laynez.



Así, han sido varias las actividades que se han puesto en marcha en estos barrios para seguir avanzando en materia de igualdad:



El book on-line ‘Mujeres exitosas’, que da visibilidad a mujeres en situación de riesgo social que han conseguido formarse o acceder al mercado laboral gracias al programa ERACIS.



‘Calendarios por la igualdad’ realizados por el alumnado de 5º y 6º de Primaria de los centros Ave María del Quemadero, Alfredo Molina Martín, Josefina Baró, El Puche, Virgen de La Chanca, Amor de Dios, La Chanca, Ángel Suquía, Los Almendros y Virgen de la Paz, llenos de dibujos y mensajes contundentes a favor de la igualdad real.



El cortometraje ‘No soy invisible’, desarrollado a través del proyecto de intervención sociocomunitaria A pie de calle del Centro de Servicios Sociales Comunitarios Rambla Belén Amatisteros en colaboración con entidades como Cepaim, Almería Acoge, La Liga de la Educación, Escuela de danza Arantxa Guerrero, así como con la participación de distintas vecinas del barrio Fuentecica- Quemadero. Este proyecto pretende poner en valor la figura de la mujer en estos barrios e invita a detenernos en algunos de esos relatos de supervivencia, superación y esperanza de nueve mujeres que manifiestan que no son invisibles.



La acción literaria ‘Poetisas violetas’, con la que se persigue sacar a relucir el talento artístico y comprometido de las vecinas de unos barrios que tienen mucho que decir y aportar en la construcción igualitaria de nuestra ciudad e invitar a un paseo rodeado de poesía, ya que estos micro-poemas están expuestos en:



- Zona Fuentecica- Quemadero: Servicios Sociales Comunitarios; IES Al Andalus, IES Argar, Almería Acoge y Centro Ocupacional Javier Peña.



- Zona Puche: Servicios Sociales Comunitarios; IES Río Andarax, Asociación Innova Almería, Fundación Cepaim, Asociación Ítaca, Movimiento por la Paz y CEPER El Puche.



- Zona Almendros-Piedras Redonas-Colonia Araceli: Servicios Sociales Comunitarios; Aldeas Infantiles, Liga Española de la Educación y Cruz Roja.



- Zona La Chanca-Pescadería- Casco Antiguo: Servicios Sociales Comunitarios; Escuela de Flamenco María la Rabota, Centro de día Las Salinas (FAAM), Sede Proyecto Hombre, Andalucía Orienta -Verdiblanca; Codenaf; Surge- La Traíña (Guadalinfo); CEPER la Chanca, IES Galileo, IES Celia Viñas, Hospital Provincial, sede MZC y sede Apramp.

