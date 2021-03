Imanol Arias dará vida en Almería a ‘El Coronel no tiene quien le escriba’

martes 09 de marzo de 2021 , 18:38h

La adaptación de la conocida novela podrá disfrutarse en el Auditorio Maestro Padilla el 30 de abril, en el marco de la programación de primavera del Área de Cultura