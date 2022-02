Deportes Ampliar Eric Sarchof es oro en el Campeonato de Andalucía de Piragüismo martes 08 de febrero de 2022 , 17:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita deportiva de Promoción y de 3.000 metros ‘I Regata Elio Antonio de Nebrija’ contó con la presencia de la escuela municipal Club Los Troncos Los deportistas que practican las diferentes disciplinas que se aglomeran en las escuelas deportivas municipales (EDM), gestionadas por el Patronato Municipal de Deportes, continúan regalando alegrías en modo de medallas, un mérito que se alcanza gracias al esfuerzo y la constancia dedicada en los entrenamientos. En concreto, el piragüismo, una disciplina acuática que goza de una salud excepcional y que, con la filosofía que mantiene desde su fundación el Club Los Troncos, gestor de una de las escuelas, se está expandiendo desde la base hasta las categorías absolutas. Recientemente el club almeriense ha participado en el Campeonato de Andalucía de Promoción y de 3.000 metros "I Regata Elio Antonio de Nebrija" que se ha realizado en Lebrija en la Balsa de Melendo. Unas pruebas que estuvieron organizadas por la Federación Andaluza de Piragüismo, que además son puntuables para el XIX ranking andaluz y las segundas de las ligas andaluzas. El deportista Eric Sarchof se subió al podio para recoger la ansiada medalla de oro en una competición que, con todas las medidas de seguridad y sanitarias estudiadas y cumplidas al detalle, ha contado con la participación aproximada de 650 participantes y un total de 20 clubes procedentes de las provincias andaluzas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado la enhorabuena “a Eric Sarchof por su constancia, trabajo y esfuerzo que le han llevado a lograr la medalla de oro, que sirve como motivación para seguir escalar puestos en el piragüismo”. De esta forma, también ha transmitido su enhorabuena al Club Piragüismo Los Troncos, “por su labor de enseñanza y formación con la cantera almeriense”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

