Opinión Es hora de no rendirse Víctor Hernandez Bru jueves 29 de abril de 2021 , 14:41h Hay realidades que ni siquiera la mejor campaña publicitaria ni el más furibundo y minucioso propagandista pueden esconder. Realidades como que en todos los períodos de gobierno de la izquierda en España durante los siglos XX y XXI, la economía se ha pegado unos talegazos que para qué las prisas, que todos ellos, los de la Segunda República y los de Felipe González, el esperpento Zapatero y Pedro I El Falso han traído consigo la multiplicación de los parados por millones y el aumento de los pobres y de la miseria en general. Ahora vivimos otro de esos nefastos períodos, tan sólo salvado por gobiernos autonómicos liberales en comunidades como Madrid y nuestra Andalucía, donde el gobierno de PP y Ciudadanos acaba de aprobar una importante bajada de impuestos, muy al estilo Ayuso, que cualquier que tenga unas nociones básicas de economía, qué digo, que sepa sumar y restar algo, es consciente de que es la piedra angular del crecimiento económico. Pero no es suficiente. Creo que la valentía y la ausencia de complejos de la líder madrileña le ha mostrado el camino no sólo a su partido, sino también a Vox, por si a alguien le hacía falta en esa formación, y también a lo que queda de Ciudadanos, que repito una vez más que es un partido necesario, siempre que se sustraiga a los bandazos y a los cantos de sirena del PSOE a los que ha sucumbido su actual líder. Y eso es hora de no callarse, hora de recordar que el comunismo es una ideología condenada por la Unión Europea tanto como el fascismo; que en la España de hoy no hay fascismo en las instituciones y que los únicos comportamientos fascistoides los protagoniza la extrema izquierda, la española y la independentista, con agresiones físicas constantes y con intentos de aislar a otras fuerzas democráticas con las que discrepa. Hora de recordar que las instituciones son sagradas, que Televisión Española no es un chiringuito propagandístico de Iván Redondo; que en el BOE no se puede denostar a los partidos políticos de la oposición; que el CIS no es un juguete para orientar conductas electorales y que la Fiscalía General no, no depende del presidente del gobierno sino que es un órgano del poder judicial en el que el PSOE tradicionalmente se ha orinado sin pudor alguno. Es hora de que la prensa, la que queda sin regar por las subvenciones de 'Sánchez, Iglesias y Redondo Producciones', deje de callar y de consentir que una portavoz del Gobierno proponga cordones sanitarios en una rueda de prensa institucional, mientras acusa de fascistas a los que reciben pedradas y se abstenga de comentar el comportamiento de quienes las lanzan. Hora, en definitiva es hora de dejar de conformarse, de abandonar los complejos por si a la progresía le parecemos esto o aquello, hora de luchar de una vez por una sociedad basada en el mérito, en la preparación, en el esfuerzo y en la verdad y no esta cochambre en la que socialistas y comunistas quieren convertir a una España que no hace tanto se codeaba con los grandes y ahora escarba en la basura junto a Cuba, Venezuela o la Argentina peronista. Es la hora, amigos; mañana, sin duda, es tarde. Víctor Hernandez Bru Periodista, director de EsRadio Almeria y Radio Marca Almería