Sucesos Simula un secuestro para justificar que había roto el precinto de su embarcación jueves 29 de abril de 2021 , 15:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia § El detenido llamó al 062 alertando que había sido secuestrado a punta de pistola por tres encapuchados que lo introdujeron en un vehiculo y lo trasladaron hasta hasta una zona aislada de la costa de Carboneras, donde tras ser agredido consiguió escapar.



La Guardia Civil de Almería, en una reciente operación, ha detenido a un varón de 41 años por un delito de simulación al denunciar que había sido víctima de un secuestro.



El autor de esta denuncia falsa llamó al 062 y contó que había sido retenido contra su voluntad y a punta de pistola por tres encapuchados, de habla extranjera, que lo introdujeron en un vehículo y lo trasladaron hasta una zona aislada de la costa de Carboneras donde le agredieron.



En un primer momento, el detenido explicó a los agentes que acudieron a auxiliarlo que había logrado escapar de sus secuestradores y llamar al 062 después de haber sido amenazado y agredido en una zona de la Playa de los Muertos del municipio de Carboneras (Almería).



En el momento de presentar la denuncia, los agentes se percatan de que esta persona varía en su relato varios aspectos clave de la versión que había manifestado inicialmente, lo que les suscita dudas sobre la veracidad de los hechos.



Ante la gravedad del suceso, los agentes examinan con detalle las declaraciones donde verifican que existen diferentes contradicciones. En consecuencia, proceden a reconstruir los hechos ocurridos con la víctima, donde queda en evidencia las incoherencias que denunció en un primer momento. Finalmente confiesa a los agentes que se inventó el secuestro para justificar que había roto el precinto de una embarcación que tenía intervenida por la Guardia Civil.



Por todo ello, la víctima de los supuestos delitos de detención ilegal, amenazas con arma de fuego y supuestas lesiones, ha sido detenido como supuesto autor de simulación de delito.



El detenido junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial del juzgado en funciones de Guardia de Vera (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.