Economía Es legal localizar un trabajador por GPS domingo 28 de noviembre de 2021 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La logística siempre ha sido esencial en cualquier empresa, pero en los últimos tiempos, cuando la pandemia por coronavirus ha obligado a reducir los movimientos de la ciudadanía, se ha convertido en algo clave, puesto que ya no se trata solo de llegar desde el punto de producción al punto de venta, es que ahora hay que llegar hasta el comprador final. Todo esto, además, se ha visto complementado por el incremento de ventas al detalle por internet. Se podría decir que estamos en el momento de oro de la logística, y más que nunca es imprescindible que las flotas de vehículos estén monitorizadas, y con ellas, las personas que las conducen. Lo que en principio no es más que una herramienta para mejorar la gestión del servicio, podría ser cuestionada por lo que afecta a las personas, pero se puede afirmar sin ningún género de dudas que es legal localizar a los trabajadores mediante GPS con la instalación de un localizador de vehículos. Salvada esa duda, vamos a detallar las razones por las que estos dispositivos son fundamentales cuando se trabaja con una flota de coches, furgonetas o camiones, y como se podrá observar, su utilidad es igual de importante para quienes tienen pocos como para quienes tienen muchos vehículos. Gestión de recorridos: Puede analizar los trayectos que han hecho, ver si se pueden acortar los tiempos por otras rutas, o si se cruzan varios vehículos. Así podrá ahorrar tiempo y combustible.

Puede analizar los trayectos que han hecho, ver si se pueden acortar los tiempos por otras rutas, o si se cruzan varios vehículos. Así podrá ahorrar tiempo y combustible. Control de paradas: Revise cuantas paradas se hacen, dónde, y cuanto tiempo duran. De este modo, y según el tipo de empresa, puede incluso saber cuanto tiempo dura la carga y descarga.

Revise cuantas paradas se hacen, dónde, y cuanto tiempo duran. De este modo, y según el tipo de empresa, puede incluso saber cuanto tiempo dura la carga y descarga. Análisis por zonas: Puede establecer una alerta que le informe de cuando llega un vehículo a una zona determinada, o cuando sale de ella, o cuento tiempo permanece en la misma. Es muy útil para saber cuando salen y entran los vehículos en el parking de la empresa, pero también para conocer cuanto tiempo pasan en zonas de reparto o distribución.

Puede establecer una alerta que le informe de cuando llega un vehículo a una zona determinada, o cuando sale de ella, o cuento tiempo permanece en la misma. Es muy útil para saber cuando salen y entran los vehículos en el parking de la empresa, pero también para conocer cuanto tiempo pasan en zonas de reparto o distribución. Localización en tiempo real: Es una de las utilidades más necesarias, ya que no son pocas las veces que hay que tomar decisiones de última hora para recoger paquetes, por ejemplo, y así, desde la central, es fácil localizar que vehículo está más próximo para hacer el trabajo. Del mismo modo, si un cliente llama para conocer cuando recibirá el servicio, es muy sencillo responderle diciéndole exactamente a qué distancia se encuentra el reparto.

Es una de las utilidades más necesarias, ya que no son pocas las veces que hay que tomar decisiones de última hora para recoger paquetes, por ejemplo, y así, desde la central, es fácil localizar que vehículo está más próximo para hacer el trabajo. Del mismo modo, si un cliente llama para conocer cuando recibirá el servicio, es muy sencillo responderle diciéndole exactamente a qué distancia se encuentra el reparto. Navegación asistida: Desde la central puede tomar decisiones de cambios de ruta o destinos, transmitiéndolos directamente al GPS del vehículo para que el conductor no tenga que hacerlo. Al realizarlo de este modo, es posible introducir los datos en su navegador después de analizar qué recorrido es mejor, y que llegue sin problemas y el tiempo más óptimo.

Desde la central puede tomar decisiones de cambios de ruta o destinos, transmitiéndolos directamente al GPS del vehículo para que el conductor no tenga que hacerlo. Al realizarlo de este modo, es posible introducir los datos en su navegador después de analizar qué recorrido es mejor, y que llegue sin problemas y el tiempo más óptimo. Los Puntos de Interés: Puede marcar sobre el mapa del GPS los puntos de interés que desee, y que pueden ser desde las gasolineras y talleres concertados, o lugares para que coma el personal, hasta los lugares de parada de descanso, o lógicamente, los puntos donde están los clientes. Todo esto va a permitir ahorrar en combustible y en tiempo, y por tanto optimizar los medios humanos y materiales dando un mejor servicio al cliente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.