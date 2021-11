Sociedad Ampliar ¿Por qué comprar un VideoPortero con Wifi? Escucha la noticia Si su vivienda necesita lo que llamamos “portero automático”, es decir, un sistema que nos permita ver quién llama a nuestra puerta, abrirla desde dentro y de modo electrónico ya sea de la finca, o de la propia casa, lo siguiente es preguntarse cuál comprar. Y ahí la cosa se complicaría si no fuera porque en TodoVideoPortero se han encargado de analizar lo que hay en el mercado, yendo más allá de la publicidad de cada empresa en particular, entrando en el detalle de cada modelo, buscando el equilibrio entre precio y calidad. Hemos comenzado hablando de porteros automáticos, en general, pero puestos a comprar en estos momentos, parece razonable que nos inclinemos por las opciones más modernas, y entre ellas destaca de modo especial el VideoPortero con wifi, cuyas características le hacen la opción más interesante, pero incluso dentro de esta categoría hay posibilidad de elegir según sea nuestro presupuesto y las prestaciones que demandemos. Apuntamos algunos detalles que debemos valorar antes de tomar una decisión, porque no es necesario que gastemos más de lo necesario, pero también es un error centrarse solo en eso cuando las condiciones de la vivienda requieren algo superior. ¿Pero para qué queremos que tenga wifi nuestro videoportero? Pues la primera es por la comodidad. Si llaman por él, podemos responder desde nuestro teléfono móvil, estemos donde estemos, en el dormitorio, el comedor, la cocina, la piscina, el jardín… allí donde tengamos el teléfono, tendremos la posibilidad de ver quién llama, hablar con él, y abrir o no la puerta. Esa es la característica básica, pero a partir de ahí hay muchas más opciones, porque podemos decidirnos por algún modelo que sí tenga una pantalla en el interior, y que ésta sea en color o en blanco y negro, lo que va a modificar el precio, igual que el tamaño de la misma y su resolución. Lo mismo puede decirse de la cámara exterior, que en función de si tiene visión nocturna o no, puede variar el coste, y lo mismo pasa con el ángulo que sea capaz de captar, así como la distancia a la que alcance el objetivo. A eso podemos añadir más detalles, como la posibilidad de grabar la interacción con quien llama, con audio y vídeo, y que se quede almacenado en una tarjeta de memoria. La tarjeta se puede formatear si no interesa lo grabado, pero sin lugar a dudas es una herramienta de seguridad muy interesante porque si sucede algo desagradable, la Policía tendrá una imagen precisa de quien accedió a la vivienda mediante engaño. En esa misma línea hay que decir que en algunos modelos, el almacenamiento se puede realizar directamente en la nube, con lo que nos podemos olvidar de ese borrado continuo ya que tiene más espacio, pero también podemos verlo desde cualquier sitio y en cualquier momento. Por ejemplo, podemos ver quién llamó a nuestra puerta de casa hace dos días, mientras estamos en otra ciudad, y para ello solo hay que entrar en la nube. Podemos escoger opciones más económicas, solo de audio, pero también con utilidades wifi. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)