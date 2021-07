Sucesos ¿Es obligatorio el certificado de delitos sexuales en el trabajo? lunes 05 de julio de 2021 , 09:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En este caso, vamos a responder a la pregunta de si es obligatorio el certificado de delitos sexuales en el trabajo. Recordemos que, este es un documento, que permite acreditar la carencia o la existencia de delito de naturaleza sexual que constan en el Registro Central de Delincuentes Sexuales en la fecha en que son expedidos. Desde el 2015 ocurrió la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor por medio de la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Al igual que, con la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado. Todo esto obedece a la ratificación por parte de España en el Convenio del Consejo de Europa, para garantizar la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. Se establece como obligatorio aportar el certificado negativo de delitos sexuales. Esto va para aquellos profesionales o voluntarios cuyo trabajo implique el contacto habitual con menores. Justo, en el certificado de antecedentes de naturaleza sexual, lo que se puede recoger son las condenas, o la ausencia de ellas, por delitos de naturaleza única y exclusivamente sexual. Recordemos que, en el apartado 8 de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que no se tuvo que haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad de indemnidad sexual. Con respecto, a cómo solicitar este certificado, se puede hacer por medio de la página web del Ministerio de Justicia de forma online o presencial. En el caso de que lo vayas a hacer de forma presencial tiene que presentar cumplimentada la solicitud en alguna de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia/Delegaciones o acudir a la subdelegación de Gobierno de Almería. Al mismo tiempo es necesario acreditar la identidad de quien lo solicita. La obtención del certificado de delitos sexuales es completamente gratis. Se trata de un documento que puede pedir cualquier persona física mayor de edad. Ahora, si se trata de menores de edad, podrán solicitarlo sus padres o tutores en su nombre. Volviendo al tema de si es obligatorio presentar el certificado de delitos sexuales en el trabajo, si es completamente obligatorio presentarlo. Para ser más precisos, tienen la obligación de presentarlo en el centro de trabajo aquellas personas que desarrollen una actividad que implique un contacto habitual con menores de edad. Estos pueden ser monitores infantiles, profesores, pediatras, etc. Ahora, en el caso de que se trate de extranjeros, estos deben aportar este certificado y a mayores, un certificado de su país de origen donde se informe de la carencia de este tipo de delitos. De acuerdo a la disponibilidad de esta solicitud, cabe destacar que no es necesario solicitarla de manera constante ya que, una vez entregada a la institución ya sea colegio o una empresa ya no te la pedirán más. En estos casos, solo basta hacer constar tu número móvil en la solicitud, para que puedas recibir por SMS un código seguro. De este modo, vas a poder recargar el referido certificado las veces que sean necesarias. Ya con todo lo mencionado hasta ahora queda clara la importancia de contar con el certificado de delitos sexuales en el trabajo. Recordemos que este es necesario para poder trabajar con niños, niñas y adolescentes. De hecho, es requerido en todas las instituciones públicas y privadas de la educación, formación y de actividades extraescolares o aula matinal. Por lo que para trabajar en alguno de estos sitios es necesario contar siempre con este documento. Lo ideal va a ser que este documento sea anexado a tu currículum. Ten en cuenta que, aunque es cierto que esta información puede ser solicitada con la autorización del titular, lo mejor es que cuentes con el certificado de delitos sexuales impreso. Entonces este documento no deja de ser necesario para los centros de trabajo donde se tiene contacto con niños, niñas o adolescentes. Todo esto, para poder garantizar a la seguridad de cada de los jóvenes, por lo que si nos negamos a presentar dicho certificado no vamos a poder entrar en un centro de trabajo donde se trabajó con jóvenes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

