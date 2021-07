Sucesos Ampliar Un fallecido y dos heridos tras salirse su vehículo de la calzada en Fines lunes 05 de julio de 2021 , 09:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Uno de los lesionados ha sido trasladado al Hospital de la Inmaculada y el otro al centro de salud de Macael Una persona ha perdido la vida y otras dos han resultado heridas tras salirse su vehículo de la calzada en Fines (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



Un ciudadano llamó anoche, sobre las 22:30 horas, al Teléfono Único de Emergencias para informar de que un turismo se había salido de la carretera en la A-334, dirección Albox y en su interior había un atrapado. La sala del 112 informó de inmediato al Consorcio de Bomberos de Levante, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Mantenimiento de la Calzada y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que movilizó hasta el lugar al médico del Servicio Andaluz de Salud.



Los operativos de emergencias desplazados hasta el lugar del accidente confirmaron al 112 que una persona, de la que no han trascendido datos, había resultado fallecida y otras dos heridas. Los lesionados han sido un varón de 20 años, que fue evacuado al Hospital de la Inmaculada, y una mujer de 25 que fue trasladada al Centro de Atención Primaria de Macael. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.