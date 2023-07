Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar ¿Es obligatorio quitar la uralita y el amianto? Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por Escucha la noticia La uralita y el amianto son dos términos que suelen ir de la mano, pero que no significan lo mismo. La uralita es un material de construcción compuesto de cemento y amianto, mientras que el amianto es un mineral fibroso que se utiliza como aislante térmico y acústico. Ambos materiales tienen algo en común: son altamente perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Retirada de amianto El amianto es un material cancerígeno que puede provocar enfermedades respiratorias graves, como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón. Su uso se prohibió en España en el año 2002, pero aún quedan muchos edificios y estructuras que lo contienen. Según la normativa vigente, es obligatoria la retirada del amianto de cualquier lugar donde pueda suponer un riesgo para las personas o el entorno. Para ello, se debe contar con una empresa autorizada y especializada, que cumpla con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias. La retirada de amianto debe realizarse siguiendo un plan de trabajo específico, que incluya la identificación, el desmontaje, el transporte y la gestión de los residuos. La exposición al amianto puede tener consecuencias graves para la salud de los trabajadores que lo manipulan y de las personas que viven o trabajan cerca de lugares donde se encuentra. Por eso, es importante que se cumpla la normativa sobre la retirada de amianto y que se informe a las autoridades competentes de cualquier incidencia o anomalía. Asimismo, es recomendable que se realicen revisiones médicas periódicas a las personas que hayan estado en contacto con este material, para detectar posibles enfermedades relacionadas con el amianto. Retirada de uralita La uralita es uno de los productos más utilizados que contienen amianto. Se empleó ampliamente para fabricar tejados, canalizaciones, depósitos o placas. La uralita puede liberar fibras de amianto al ambiente cuando se deteriora, se rompe o se manipula sin precaución. Por eso, es imprescindible la retirada de la uralita de cualquier construcción donde pueda afectar a la salud de las personas o al medio ambiente. Al igual que con el amianto, la retirada de uralita debe realizarse por una empresa autorizada y especializada, que siga un protocolo estricto y garantice la seguridad de los trabajadores y los vecinos. La uralita es un material que puede contener hasta un 15% de amianto, lo que supone un alto riesgo de liberación de fibras al aire. Estas fibras pueden ser inhaladas por las personas y causar enfermedades pulmonares irreversibles. Por eso, es fundamental que se evite el contacto con la uralita y que se respeten las normas de seguridad para su retirada. La uralita debe ser tratada como un residuo peligroso y depositada en vertederos autorizados, donde no pueda contaminar el suelo o el agua. Desatascos Henares: su empresa de confianza para la retirada de uralita y amianto En Desatascos Henares somos expertos en la retirada de uralita y amianto. Contamos con una amplia experiencia y un equipo profesional cualificado para realizar este tipo de trabajos con todas las garantías. Además, disponemos de los medios técnicos y los equipos de protección individual adecuados para evitar cualquier riesgo de contaminación. Si tiene sospechas de que su vivienda o su negocio contiene uralita o amianto, no dude en contactarnos. Le ofreceremos un presupuesto sin compromiso y le asesoraremos sobre la mejor solución para eliminar estos materiales nocivos. No ponga en peligro su salud ni la de su familia. Confíe en Desatascos Henares, su empresa de pocería en Madrid. Es una información de noticiasdealmeria.com:..