Almería Ampliar ¿Es posible la convivencia entre bañistas y navegantes en el Cabo de Gata? domingo 01 de agosto de 2021 , 10:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La nueva medida publicada en el BOJA de balizar desde el 28 de julio, hasta el 12 de septiembre, las playas y calas del Parque Natural de Cabo de Gata- Níjar, limita fondear y acceder a las playas del Parque Natural mediante embarcación. El turismo náutico recibe con disgusto esta noticia. Han navegado estas aguas desde tiempos inmemoriales. Sus fondeaderos naturales son piezas fundamentales para el aprovechamiento desde el punto de vista náutico recreativo y refugios para la seguridad de las embarcaciones. La náutica de recreo navega las aguas del Cabo de Gata desde los años 60. Bañistas y navegantes han compartido estas aguas protegidas con amor y respeto, sin comprometer la pureza de las mismas. El puerto de San José convive y respeta el medio ambiente desde sus inicios; 13 años antes de que se creara el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, en 1997. Los navegantes defienden que es posible concretar medidas menos tajantes y universales. Existe una amplia regulación que requiere de vigilancia y medidas punitivas para aquellos que vulneren las normas. Hay muchas situaciones en las que debe haber lugar a excepciones. Algunas calas solo son accesibles desde el mar, y otras no podrían ser disfrutadas por personas con movilidad reducida. En todo caso, el punto de partida para la convivencia es el respeto. Entre bañistas, navegantes y medioambiente. Porque disfrutar el mar y respetarlo, es cosa de todos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.