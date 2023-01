Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Es recaudar, no concienciar Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por domingo 08 de enero de 2023 , 08:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 1 de enero de 2023, han entrado en vigor, simultáneamente, la desgravación del IVA para los alimentos básicos y el impuesto a los plásticos. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, el recorte de impuestos anunciado el 27 de diciembre reducirá ingresos por valor de 661 millones de euros, mientras que el nuevo impuesto a los plásticos ayudará a recaudar 690 millones de euros. La diferencia entre lo que cuesta la desgravación del IVA y lo que se recauda del impuesto a los plásticos representa un 4,4%, por lo que el nuevo impuesto compensará la bajada del IVA de modo más que sobrado. El Gobierno recaudará más, o lo que es lo mismo, que pagaremos más en impuestos en 2023. Y lo haremos todos, porque todos pagamos el IVA, y todos pagamos el plástico que envuelve todos los productos. Según Fiab (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), un impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables tendría un impacto económico directo de 690 millones de euros en el sector alimentario, sumando la responsabilidad extendida del productor serían 1.150 millones de euros. Por su parte, Analysts International Financial (AFI), calcula que el Gobierno recaudaría 2 mil millones de euros con este impuesto, lo que supone un 23% más que el paquete de inversiones destinado a reducir la cesta de la compra. De acuerdo con Acoplásticos, el aumento de los precios de los detergentes y productos de baño se situará entre el 3% y el 5%. Por su parte, las bebidas experimentarán un incremento entre el 3% y el 4%. Por último, los productos lácteos (leche, queso y yogur) tendrán un aumento ligeramente menor, del 1% al 3%. Carnes y pescados tiene un IVA del 10% como mínimo, pero no se ha tocado, aunque suponen entre el 25 y 40% de la cesta de la compra. En los últimos años, el consumo de pescado se ha reducido un 25%. Que hay que reducir el uso de plásticos es algo que solo los negacionistas de todo (los que niegan el cambio climático, niegan la violencia de género, niegan las bondades de la vacuna anticovid…), niegan, pero hay que hacerlo promoviendo alternativas, como la reutilización de envases, como cuando éramos pequeños y devolvíamos la botella vacía cuando comprábamos otra, y que es lo que se hace en países europeos. Adviértase que en estas medidas no se incentiva el uso de envases de cristal, ni tampoco el retorno de los mismos. Solo se nos anima a destruirlos arrojándolos a un contenedor específico que, al fin y al cabo, es de basura, del que nunca nos queda claro dónde acaba, con lo sencillo que sería devolverlo en la misma tienda que lo adquirimos, insisto, como cuando algunos éramos pequeños. Es evidente que no se trata de concienciar sino de recaudar, y con suerte, a ver si consumimos más plástico para recaudar más. ¿Sabe alguien, realmente, dónde vamos? Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 832 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)