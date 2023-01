Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Terremoto de magnitud 3 con epicentro al noroeste de Arboleas sábado 07 de enero de 2023 , 17:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sábado a las 15,08 horas el IGN registró un terremoto de 3 grados de magnitud en la escala de Richter con epicentro al noreste de Arboleas, en Almería, y se ha notado en Taberno, Albox y Líjar Esta sacudida fue sentida en varias localidades de la provincia, pero no hubo incidencias. En caso de terremoto, los responsables de Emergencias 112 Andalucía recomiendan evacuar la vivienda o edificio, reunir a los convivientes y salir a la calle por las escaleras. Antes de realizar cualquier movimiento hay que verificar que nadie esté herido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.