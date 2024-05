Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Escribiendo para la nueva censura Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 29 de abril de 2024 , 16:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un escenario donde los tiempos y el suspense son manejados con maestría, un líder político se encuentra en una encrucijada. Aunque no mencionaremos su nombre, su manipulación de los sentimientos de todo un país es innegable. ¿Para qué? No para entretener al público, como lo hacía un famoso director de cine, sino para reivindicarse a sí mismo. Este líder, al frente del gobierno, se declara más fuerte que nunca. Anuncia una ofensiva en busca de limpieza y decencia en la vida pública. Sin embargo, sus acciones no pasan desapercibidas. Jueces y periodistas han sido señalados por atreverse a hacer su trabajo. ¿Qué está ocurriendo? Estamos ante una forma de cesarismo moderno. Este líder político, constreñido por los límites de las democracias occidentales, no duda en levantar muros y polarizar. Si algo le beneficia, lo justifica en nombre del pueblo. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué sucede cuando la línea entre liderazgo y autoritarismo se desdibuja? En un país donde la justicia está colapsada y los juicios laborales se prolongan durante años, los trabajadores se ven abocados a aceptar despidos injustos. La contratación indefinida ha aumentado, pero los accidentes laborales también. Nueve vidas perdidas este año, y la preocupación crece. Así, el líder sigue su camino, sin mencionar su nombre, pero dejando huellas en la historia. ¿Qué prevalecerá: la democracia o el cesarismo? El pueblo observa, y la respuesta está en sus manos. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 172 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes