Capital Escudo de Oro al científico y doctor en Física Rodolfo Miranda viernes 20 de mayo de 2022 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde destaca que es una “eminencia en nanotecnología” que lleva Almería por el mundo El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha impuesto el Escudo de Oro de la Ciudad al científico, doctor en Física y experto en nanotecnología, Rodolfo Miranda Soriano, por su “admirable trayectoria profesional” y su “estrecha vinculación con Almería”, su ciudad natal y cuyo nombre ha llevado por el mundo. El acto solemne se ha celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, donde se han congregado miembros de la Corporación municipal, familiares, amigos y compañeros de profesión del homenajeado, que han aplaudido la imposición de este escudo como “símbolo de gratitud” hacia Miranda “por la constante labor de promoción y proyección de Almería, de su imagen, de su historia y, sobre todo, de sus gentes”. No en vano, en sus conferencias y exposiciones a lo largo y ancho del mundo, este físico y una de las pocas voces más autorizadas para hablar de nanotecnología ha acostumbrado a poner punto final a sus intervenciones con una imagen de la Alcazaba de Almería vista desde el Puerto, tal y como ha apuntado. La imposición de este escudo responde al interés del alcalde por “reconocer el talento de la sociedad almeriense y destacar la labor de aquellos almerienses que en cualquier ámbito de la ciencia, el arte, la cultura o la creatividad desarrollan una actividad profesional atractiva y ejemplar, ayudando a proyectar y reforzar la imagen de Almería como un territorio de excelencia”. Científico y zapillero de pro Doctor en Físicas, catedrático del departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Fundación IMDEA de Nanociencia, Rodolfo Miranda ha recibido multitud de distinciones y reconocimientos de gran relevancia académica y científica, aunque, tal y como ha expresado durante el acto de este viernes, para “este zapillero de pro”, el Escudo de Oro es “un honor incomparable” y, además, ha resaltado, lo “poco habitual que es que se reconozca a un científico”, ha subrayado. Miranda, que ha tenido palabras sobre la Almería de su infancia y juventud, ha insistido en que su ciudad natal ya sido siempre el lugar “al que volver, una y otra vez”, donde ha conservado amigos y familia, y donde, con este reconocimiento, se ha sentido “abrumado por el honor” que le concede toda la ciudad. Agradecido “de corazón” a quienes han hecho posible el reconocimiento, Miranda ha puesto en pie a los asistentes del acto, a quienes el alcalde ha recordado en su intervención “que es necesario que la sociedad sea consciente del esfuerzo que hacen a diario todas las personas que, como Rodolfo, han dedicado su vida a la ciencia y a la investigación, pues su tarea es garantía de futuro para el desarrollo y la prosperidad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

