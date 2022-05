Capital El Ayuntamiento amplía el Catálogo de Edificios Protegidos viernes 20 de mayo de 2022 , 20:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La convocatoria plenaria de mañana, en sesión extraordinaria, incluye una decena de puntos El Ayuntamiento de Almería elevará al Pleno, en sesión extraordinaria convocada para mañana sábado, 21 de mayo, la resolución de alegaciones y, en su caso, la aprobación definitiva de la Modificación Puntual N° 75 del PGOU-98 de Almería, para la ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos. Además de lo anterior, en el Orden del Día de esta sesión plenaria se han incluido otros nueve puntos, entre ellos, la realización del sorteo público para la designación de los Presidentes y Vocales de las mesas electorales para las Elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el próximo 19 de junio de 2022; la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almeria y sus organismos autónomos y la aceptación de la donación de la colección fotográfica "Historia de una guitarra. Un madero musical y anochecido", que quedará integrada de forma permanente en el Museo de la Guitarra Española ‘Antonio de Torres’. Protección patrimonio Aprobada inicialmente por unanimidad, en febrero de 2021, la modificación que permitirá la inclusión en el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos del Plan General de una treintena de edificios con diferentes niveles, dotando a estos inmuebles de un régimen de protección que permita su conservación por su singular valor arquitectónico, vuelve de nuevo al Pleno, en este caso para su aprobación definitiva. La Comisión Plenaria del Área de Urbanismo y Servicios Municipales, celebrada esta semana, dictaminaba favorablemente esta propuesta ahora elevada a Pleno para su aprobación definitiva, contando con los votos favorables del Grupo Municipal Popular y la abstención de Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos, Vox y los dos concejales no adscritos. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que esta propuesta, continuando su tramitación administrativa, responde al compromiso del Equipo de Gobierno de seguir protegiendo el patrimonio de la ciudad. Al tiempo ha recordado que se trata de la segunda relación ampliando el Catálogo que se afronta en esta corporación, recogiendo en ella una serie de inmuebles de interés “histórico, artísticos o tipológicos, que les hacen merecedores de algún régimen de protección de acuerdo con los seis niveles contenidos en el PGOU vigente”. Los edificios que se incluirán en el Catálogo una vez aprobada, previsiblemente, esta propuestas son: Con Nivel 3- Protección Tipológica: 1.- Antiguo Palacio de Justicia. Calle Reina Regente 2.- Cortijo Góngora. Avenida Federico García Lorca 3.- Cortijo Arcos. Calle Juan Cuadrado Ruiz 4.- Cortijo Romero (actual Museo del Cine de Almería). Camino Romero 5.- Casa solariega Muñoz Serrano. Carretera Alhadra, 21 6.- Kiosco antiguo acceso a refugios Guerra Civil. Plaza Urrutia 7.- Kiosco antiguo acceso a refugios Guerra Civil. Plaza Marqués de Heredia 8.- Kiosco antiguo acceso a refugios Guerra Civil. Plaza Virgen del Mar 9.- Antigua Universidad Laboral de Almería. Carretera N-344a-La Cañada Con Nivel 4- Protección Parcial: 10.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle Regocijos, nº12 11.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle Regocijos, nº8 12.- Edificio religioso entre medianeras. CalleTenor Iribarne, nº21 13.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle González Garbín, nº18 14.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle González Garbín, nº20 15.- Edificio Plurifamiliar en esquina. Calle González Garbín, nº 21 esquina calle Juan Lirola 16.- Edificio Plurifamiliar en esquina. Calle González Garbín, esquina calle Juan Lirola, nº8 17.- Edificio Plurifamiliar en esquina. Calle Concepción Arenal, nº19, esquina calle Siloy 18.- Edificio Unifamiliar en esquina. Calle Lectoral Sirvent, nº7, esquina calle Pintor Rivera 19.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle Gutiérrez de Cárdenas, nº4 20.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle Gutiérrez de Cárdenas, nº6 21.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle Gutiérrez de Cárdenas, nº8 22.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle Almedina, nº19 23.- Edificio Unifamiliar en esquina. Calle Narváez, nº5, esquina calle Céspedes 24.- Edificio Unifamiliar en esquina. Calle Narváez, nº7, esquina calle Céspedes 25.- Edificio Unifamiliar entre medianeras. Calle Céspedes, nº4 26.- Edificio Unifamiliar en esquina. Calle Céspedes, nº3, esquina calle Pizarro 27.- Edificio Unifamiliar en esquina. Calle Ciprés, nº1, esquina calle Alfonso VII 28.- Edificio Unifamiliar en esquina. Calle Serrano, nº4, esquina calle Ciprés 29.- Edificio Plurifamiliar en esquina. Calle Infanta, nº17 esquina calle Conde Xiquena Con Nivel 6 - Protección de Elementos Arquitectónicos: 30.- Edificio Unifamiliar entre medianeras (actual local de hostelería). Calle Fructuoso Pérez, nº3 Mesas electorales Anteriormente al debate de este punto, se procederá al sorteo público para la designación de los Presidentes y Vocales de las mesas electorales correspondientes a las Elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el día 19 de junio de 2022, convocadas por Decreto del Presidente 4/2022, de 25 de abril. Además al Pleno se eleva la propuesta de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almeria y sus organismos autónomos. Justifica esta modificación, a solicitud de la Intervención Municipal y de diferentes áreas municipales y Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Almería, la necesidad de adaptar la ordenanza y, en su caso, las convocatorias de ayudas de subvenciones, a nuevas circunstancias y/o necesidades. Donación fotografías Por último, a la sesión extraordinaria convocada por el alcalde se eleva la propuesta de aceptación de la donación, realizada por María Luisa Jiménez Burkhart, de la colección de fotografías "Historia de una guitarra. Un madero musical y anochecido". 66 instantáneas que muestran el proceso de fabricación de una guitarra que serán entregadas en la condición de quedar de forma permanente integradas en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres, para su exposición al público.

