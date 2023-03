Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Escudo de Oro al fotógrafo zapillero Felipe Ortiz lunes 27 de marzo de 2023 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca la labor de “una buena persona que ha puesto nombre a las imágenes del deporte local para siempre” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha impuesto hoy el Escudo de Oro de la Ciudad al fotógrafo almeriense Felipe Ortiz, al que ha reconocido su amplia trayectoria personal y profesional, fundamentalmente detrás de la cámara que ha sido testigo de la evolución de Almería durante las últimas décadas. Una labor que se ha manifestado especialmente en los campos de fútbol y una vida ligada especialmente al barrio de El Zapillo con su asociación vecinal, ‘Mar y Playa’ de la que llegó a ser presidente. El acto solemne se ha celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, donde se han congregado miembros de la Corporación municipal, familiares y amigos que han presenciado el momento de la imposición con una emocionada y cerrada ovación. Vázquez se ha referido a Felipe Ortiz como “uno de los almerienses más queridos y respetados que ha puesto nombre a las imágenes del deporte almeriense para siempre”. La regidora ha destacado que “es un almeriense enamorado de su ciudad, uno de los artífices de la creación de la primera escuela de fútbol de Almería”. Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de Felipe Ortiz que pone de manifiesto “la importancia que tiene ser una buena persona”, a la vez que resaltado la labor del fotoperiodista “honesto, sencillo y lleno de verdad” como “documentalista a lo largo de los años de crecimiento de los barrios de Almería, del fútbol de élite y del cambio constante de nuestra Semana Santa”. “Felipe siempre tiene un exquisito gusto a la hora de capturar el instante justo y el encuadre exacto”, ha recalcado Vázquez, a la vez que ha subrayado que “Almería quiere mucho a Felipe y es de esas personas que, si se pone en Puerta Purchena a la nueve de la mañana para ir a Plaza Circular, le dan las dos de la tarde y no ha podido llegar por la cantidad fe gente que le ha parado para saludarlo”. Un emocionado Felipe Ortiz, que a los 15 años se inició en el mundo de la fotografía, ha recibido un reconocimiento que “gracias a Dios lo estoy disfrutando en vida, que es como hay que hacerles los homenajes a las personas”. Además, ha recordado el apoyo de su esposa y su familia tras padecer un ictus y ha agradecido el trabajo de la Clínica Neural. Por último, ha recorrido algunos de los hitos más importantes que ha logrado en El Zapillo como una de las figuras que más ha reivindicado desde hace décadas las necesidades del barrio. Y es que transcurrían los años 80 cuando Felipe Ortiz comenzó a colaborar con el club de fútbol de El Zapillo y a sentir inquietudes sobre cómo mejorar el barrio a través de la asociación ‘Mar y Playa, de la que fue presidente a finales de los 90, creando con la Federación Andaluza de Fútbol la primera Escuela de Fútbol de Almería, consiguiendo que la Junta terminará las obras del Pabellón de Deportes o trabajando para erradicar la prostitución en el barrio. Durante más de veinte años acompañó también a los Reyes Magos a su visita al Hospital Torrecárrdenas, actividad que compartía con la fotografía cofrade y de la UD Almería desde su nacimiento. En la actualidad colabora con quien se lo pide y lo hace además desinteresadamente y con toda la ilusión del mundo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

