Capital Escudo de Oro de la ciudad a SAFA por sus 75 aniversario sábado 26 de noviembre de 2022 , 17:48h La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado la vocación "universal" de un proyecto con raíz local y el modelo educativo que representa SAFA en su apuesta "por la justicia social, la convivencia, el progreso y la paz" El Ayuntamiento de Almería ha concedido este viernes el Escudo de Oro de la Ciudad a las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario, un centro "parte viva de la historia de la enseñanza en Almería, con una trayectoria ejemplar y al servicio de la mejor formación de miles de almerienses durante todas estas décadas", ha felicitado la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Acompañada por concejales de la Corporación y en un Salón de Plenos de la Casa Consistorial lleno, con la presencia también de alumnos del centro, la alcaldesa ha hecho entrega de esta distinción a su actual director gerente, Luis Francisco López Morales. "Gracias a SAFA, varias generaciones de almerienses han aprendido a conocer el mundo, a convivir, a jugar, a descubrir el valor de la amistad y lealtad, así como del respeto a las personas y a su entorno. Aquí han forjado su personalidad, su sensibilidad social y hasta su vocación profesional", ha evocado la alcaldesa. En este sentido, ha recordado que "desde su primera sede en la calle Gerona, pasando luego por Padre Luque y hoy en el Barrio Alto, SAFA es un proyecto de raíz local pero con vocación universal al servicio de la fe, del humanismo y la dignidad de la persona. Un modelo educativo que siempre ha apostado por la justicia social, por la convivencia, por el progreso y por la paz". María del Mar Vázquez ha animado a seguir apostando por los valores, servicio y compromiso que le distinguen hoy como referente educativo de esta ciudad, un modelo "orientado claramente al futuro", trasladando a los representantes del centro presentes en este acto y a los jóvenes alumnos su "orgullo por lo que la institución aporta "cada día a Almería, porque con vuestro trabajo estáis ayudando a construir una Almería mejor para todos". Por su parte, Luis Francisco López Morales, tras agradecer la presencia a todos los representantes institucionales, ha querido compartir el Escudo de Oro de la Ciudad "como símbolo de la unión de nuestra institución con Almería, con los miles de niños y niñas que a lo largo de estos tres cuartos de siglo han pasado por el colegio, con las miles de familias que han confiado en nosotros su bien más preciado y con nuestro barrio, el Barrio Alto, que siempre ha encontrado nuestras puertas abiertas". SAFA, parte de la historia de la ciudad El director gerente de SAFA Almería ha recordado que, al inicio de este 75 cumpleaños, nos fijamos como meta celebrarlo con la ciudad, haciendo partícipe a todos los almerienses de esta efeméride, porque la historia de SAFA Almería está ligada a la historia de esta ciudad y de sus vecinos. Por eso, quisimos regalar a nuestro barrio ese monolito que hoy luce en la Rambla Amatisteros y por eso invitamos a todos los almerienses a soplar las velas en la emotiva gala benéfica que celebramos en el Auditorio Maestro Padilla. En un breve recorrido por la historia del colegio, acompañado previamente por un emotivo video, López Morales ha significado que "SAFA nació para formar y educar a los niños de los barrios más pobres de la ciudad. Ha llovido mucho desde aquella fecha de 1941, pero nuestro compromiso con Almería sigue siendo el mismo, siempre bajo las enseñanzas de San Ignacio de Loyola". "Gracias Almería. Gracias alcaldesa. Desde SAFA Almería nos comprometemos a corresponder este galardón como mejor sabemos: seguiremos formando hombres y mujeres para los demás, para Almería", concluía el director de SAFA acompañado de un sonoro aplauso de todos los asistentes.

