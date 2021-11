Capital Escuela de Navidad de los Centros de la Mujer para facilitar la conciliación martes 30 de noviembre de 2021 , 18:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este servicio para las vacaciones navideñas de los más pequeños se llevará a cabo en el centro de la calle Terriza y estará disponible los días 23, 27, 28 y 30 de diciembre y el 3, 4 y 5 de enero

Un año más, el Ayuntamiento de Almería, a través de los Centros de la Mujer, pone en marcha la ‘Escuela de Navidad’ con el objetivo de facilitar la conciliación a las familias almerienses durante las vacaciones navideñas de los más pequeños. “Con este servicio gratuito queremos ofrecer una solución a tantos padres y madres que trabajan durante estas fiestas y no tienen con quién dejar a los hijos”, ha explicado Paola Laynez, concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. La ‘Escuela de Navidad’ se desarrollará en el centro de la calle Terriza, 9 y estará abierta los días 23, 27, 28 y 30 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero, en horario de 8 a 14 horas. El aforo máximo por día son 15 plazas para niños de entre 3 y 12 años. “Los niños estarán atendidos en todo momento por profesionales y habrá actividades para su disfrute”, ha adelantado Laynez. Habrá cuentacuentos, talleres literarios, teatro infantil, paseo en el tren de la Navidad, visita a los distintos belenes de la ciudad, manualidades, karaoke, juegos tradicionales, etcétera. Las actividades se organizarán en función de los días y del número de asistentes. Para participar en la Escuela de Navidad del Ayuntamiento, además de que el niño tenga una edad comprendida entre los 3 y 12 años, la usuaria o usuario tiene que poseer la tarjeta de los Centros de la Mujer. Esta es totalmente gratuita y se puede realizar en cualquiera de los dos centros, Terriza o Cortijo Grande. Para ello hay que cumplimentar una ficha, aportar dos fotografías tipo carné, una fotocopia del DNI y ser mayor de 18 años. Las familias interesadas pueden realizar su inscripción a partir del 1 de diciembre en el Centro de la Mujer de calle Terriza llamando al teléfono 950282767 o a través de la página web www.mujeralmeria.es. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

