Capital La V Gala de la Discapacidad se celebrará el 3 de diciembre en el Auditorio martes 30 de noviembre de 2021 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La edil de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, invita a los almerienses a asistir a este evento, en el que habrá actuaciones, premios y mucha ilusión

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y de la mano de las asociaciones que conforman el Consejo Municipal de la Discapacidad, celebrará este viernes 3 de diciembre, a las 19.00 horas, la V Gala por el Día de las Personas con Discapacidad. Un evento que, además, se retransmitirá el próximo 11 de diciembre, a las 22.00 horas, en Interalmería TV a través de TDT, o de la web interalmeria.tv “Con esta gala, desde el Ayuntamiento pretendemos dar visibilidad a todas las asociaciones y colectivos que en Almería trabajan con personas con capacidades diferentes”, ha señalo la concejala Paola Laynez, que ha resaltado que “este año, al igual que el año anterior toma más importacia” por la actual situación sanitaria. “Esta pandemia nos lo ha puesto muy difícil a todos, pero mucho más a las personas con discapacidad, por lo que teníamos claro que teníamos que celebrar esta gala, para mostrar esa fortaleza que han demostrado durante este año y medio tan duro. Será una tarde pensada para disfrutar y, sobre todo, para dar a conocer todas las capacidades y habilidades artísticas de las personas con discapacidad”. La gala, conducida por Francisco Olivencia, de la ONCE, y Ana Viciana, de A toda vela, tendrá una duración aproximada de noventa minutos y participarán las entidades miembros del Consejo Municipal de la Discapacidad. Arrancará con un vídeo institucional a modo de resumen de todas las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en materia de discapacidad, así como de las actividades realizadas por las asociaciones. Por supuesto, habrá actuaciones. En esta edición, se contará con Clasijazz y A toda vela; la cantante de lírico Marina Rojas, que es una persona ciega total; zumba-fitness, a cargo de Espacio Vive; la de los niños de Altea que tocarán el órgano o el baile de la Asociación Anda. Este año, como novedad, habrá una sección de entrevistas, a cargo del periodista de Canal Sur, Ángel Acién, que charlará con dos grandes deportistas paralímpicos almerienses: Pablo Jaramillo, Medalla de Bronce en los Juegos Paralímpicos 2020 en ciclismo adaptado; y Jairo Ruiz, Medalla de Bronce en los juegos Paralímpicos 2016 en Triatlón. Además, se procederá a la entrega de premios del VIII Festival Inclusivo de cortometrajes ‘Gallo Pedro’, que este año cuenta con Javier Fesser como Padrino de Honor y el cual mandará un mensaje a través de un vídeo. Todos los cortometrajes ganadores serán emitidos en Interalmería TV tras finalizar la gala. En la presentación, Paola Laynez ha estado acompañada por la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez; así como por otros miembros de la Corporación; y representantes de diferentes asociaciones como María Jesús Segovia, directora de la ONCE en Almería, quien ha puesto en valor la celebración de esta gala “que pocas ciudades tiene, que apuesta por la inclusión para mostrar las discapacidades diferentes y que nacen desde el Ayuntamiento”; Amparo García, presidenta de Asperger Almería; y Mari Carmen Amador y Juan Manuel Yeste, de Espacio Vive. Entradas A diferencia de la cuarta edición, este año la situación sanitaria sí permitirá completar el aforo del Auditorio Maestro Padilla. Hasta el momento, ya se han repartido más de 600 entradas gratuitas. En este sentido, Paola Laynez ha animado a los almerienses a asistir a esta gala “que nos conquistará a todos”. Las entradas se pueden conseguir a través de las asociaciones y en el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en la Avenida del Mediterráneo, cruce con Carretera de Níjar, junto a la Jefatura de la Policía Local. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

