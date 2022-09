Opinión ‘Espacio ALMA’ nos hace mejores Paola Laynez Más artículos de este autor Por viernes 30 de septiembre de 2022 , 22:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es hoy una ciudad mejor que ayer. Lo digo siempre, en nuestra ciudad caben todos y no es una mera declaración, los hechos están ahí. La inauguración del ‘Espacio ALMA’ en la Goleta marca un antes y un después en la historia de la capital, es mucho más que una obra. Se trata de una apuesta decidida por la inclusión, no existe otro igual en España y estamos orgullosos de ser pioneros. Un proyecto por y para el tercer sector, para las asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional. Es un paso firme para mejorar su calidad de vida, un compromiso que adquirimos con las entidades y también con Almería. Teníamos el objetivo de facilitar la atención, hacerla más cómoda y efectiva. Y creo que lo hemos logrado entre todos. Porque este espacio no es solo un éxito del Ayuntamiento, sino de todos los colectivos que han participado activamente. Ganamos todos. Y el nombre no podía ser otro: Alma. Porque es un proyecto en el que hemos puesto todo nuestro cariño, un edificio abierto y luminoso, pensado para compartir, acompañar y mejorar. Un trabajo por y para la inclusión puesto que incluir es crecer, sumar y enriquecer y Almería es un ejemplo en este sentido. Más de 2.000 metros cuadrados, cuatro plantas y 40 salas de trabajo para abordar la diversidad funcional en toda su dimensión. Desde la estimulación cognitiva hasta la atención personalizada, un espacio integral donde trabajarán casi medio centenar de asociaciones y colectivos. Entidades que seguirán dando lo mejor de sí mismas para que las personas con diversidad funcional tengan un día a día mejor. No obstante, la plena inclusión no puede ser un esfuerzo aislado de una administración o institución, es un trabajo de todos que a la vez beneficia a todos. Hemos dado un paso gigante para hacer de Almería una ciudad más universal si cabe. La satisfacción es enorme y en el Ayuntamiento siempre encontrarán un aliado para fomentar la cultura del respeto y la pertenencia, para eliminar barreras. Pero la mayor alegría es la que se puede compartir y ahora toca llenar este espacio de ilusión, que es tanto como llenarlo de vida. El esfuerzo merece la pena, Almería está de enhorabuena porque entendemos que ayudar no es un gesto, sino una actitud. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 26 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)