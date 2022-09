Capital Abre el Espacio Alma viernes 30 de septiembre de 2022 , 22:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El espacio, ubicado en el barrio de La Goleta, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados, cuatro plantas y 40 salas de trabajo y ha supuesto una inversión municipal de más de 3,2 millones de euros La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado este viernes ‘Espacio ALMA’, un equipamiento municipal único en España destinado a las asociaciones del tercer sector para “avanzar en inclusión y calidad de vida”. Así lo ha destacado la regidora en un acto que ha contado con la participación de todas las entidades que forman parte de un proyecto “pensado para la vida, que apuesta por las personas y nos hace mejores”. Vázquez, que ha estado acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, además de por varios miembros de la Corporación municipal, ha subrayado tras descubrir una placa conmemorativa que “Almería es hoy una ciudad mejor de lo que era ayer porque incluir es sumar, crecer y enriquecer”. En este sentido, ha puesto en valor este edificio “facilita la ayuda a las personas que más lo necesitan, la hace más cómoda y más efectiva, nos sentimos orgullosos de que nuestra ciudad sea pionera y abra camino”. Asimismo, ha explicado que se trata de un espacio “abierto, luminoso, diseñado para favorecer la colaboración entre asociaciones con espacios compartidos, zonas reservadas, salas de rehabilitación y salón de actos”, y ha asegurado que “vamos a seguir trabajando para ganar en inclusión y eliminar barreras”. La directora general de ‘Ilunion Accesibilidad’, la mayor compañía especializada en accesibilidad en el ámbito europeo, Patricia Otero, ha señalado, por su parte, que su participación en el proyecto ‘Espacio ALMA’ desde sus primeras fases de construcción “ha sido muy gratificante y un ejemplo de cómo incorporar la accesibilidad de forma eficiente y con el objetivo de conseguir el bienestar y la igualdad de oportunidades para todas las personas”. “Con este acompañamiento en la fase de construcción”, ha añadido, “se buscaba incluir los criterios y soluciones de accesibilidad como elementos integrados en el propio edificio, evitando así acciones posteriores y sobrecostes. Y también demostrar que en ningún caso está reñido con el diseño y la creatividad como hemos podido observar”. También ha intervenido el director territorial de Caixabank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, quien ha dado la “enhorabuena” a la alcaldesa y a la sociedad almeriense por la puesta en marcha de ‘Espacio ALMA’ porque “es un acierto total que va a dar muchas alegrías a la ciudad”. Y ha agradecido “que nos hayáis dado la oportunidad de participar en este espacio porque merece la pena ayudar a que la sociedad mejore y sea un poco más justa y a que todo el mundo tenga oportunidades de hacer aquello que sueña”. La inauguración ha contado con la actuación de la cantante almeriense ENNA y durante la misma también se ha llevado a cabo un pequeño acto de visibilización del Síndrome Wolfram, coincidiendo con la conmemoración, cada 1 de octubre, del Día Internacional de Concienciación del Síndrome de Wolfram, cuya finalidad es visibilizar, concienciar y sensibilizar sobre esta enfermedad neurodegenerativa rara, compleja y progresiva. El acto ha concluido con un recorrido por las instalaciones por los casi doscientos asistentes, la mayor parte representantes de las alrededor de cincuenta asociaciones y colectivos que acogerá el centro. ‘Edificio ALMA’ es una espacio pionero en España, el único establecimiento concebido para las asociaciones del tercer sector, que en este caso albergará a casi medio centenar de colectivos y entidades. Se sitúa junto al Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos, concretamente en la Avenida Santiago Martínez Cabrejas, en el barrio de La Goleta, y cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y cuatro plantas, incluyendo el sótano. El diseño del edificio fue proyectado por 'J2 Simón y Cuerva Arquitectos' con el nombre de 'Jardín de los Sentidos' y su ejecución, a través de la Empresa Municipal ‘Almería XXI, ha sido realizada por ‘Albaida Infraestructuras’. El presupuesto de adjudicación fue de 2.795.720,05 euros, a los que ha que sumar unos 400.000 en dotación y puesta en marcha. Con el objetivo de hacerlo accesible, se ha construido de forma diáfana y sin barreras. Dispone de 40 salas de trabajo que se distribuyen en 10 salas de talleres polivalentes; 10 salas de confidencialidad para potenciar la atención personalizada de usuarios; una sala multisensorial para facilitar el desarrollo cognitivo, emocional y sensorial; dos salas de gimnasio para adultos e infantiles; dos salas de fisioterapia; un aula de formación con capacidad para 10 alumnos; tres salas de reuniones; cuatro de videoconferencias presenciales y online y un salón de actos que puede acoger hasta 142 personas. También cuenta con una sala de conciliación para facilitar la maternidad, dos despachos de administración, un área de recepción y zonas de descanso, vestuarios, aseos, almacenaje y las pertinentes salidas de emergencia. En suma, se trata de un edificio que viene a dar respuesta a los objetivos establecidos en el II Plan Municipal de Discapacidad (2022-2025). Era uno de los compromisos adquiridos por el Equipo de Gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional en la capital. Para la próxima semana está previstas unas Jornadas de Puertas Abiertas con visitas guiadas con el fin de que las asociaciones y entidades conozcan en profundidad las dependencias. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

