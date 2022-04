Espadas dice que el empleo en Andalucía va mal… tras bajar el 17,6% en un año

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se ha mostrado convencido hoy en Almería, de que, ante el “mal momento” que está viviendo Andalucía, Moreno Bonilla convocará las elecciones autonómicas en junio para “no alargar mucho el mandato y que se visualice la deficiencia de su gestión, la incapacidad en cuanto al desarrollo de proyectos y los malos datos de la economía andaluza y del empleo”.

Además, ha afirmado que serán “previsiblemente para el día 12 de junio” con el objetivo marcado por Moreno Bonilla de que no se celebre el próximo pleno del Parlamento y no tener que dar “muchas cuentas” sobre las explicaciones requeridas por el PSOE en cuanto a los 21.000 contratos de emergencia realizados en el marco de la normativa desarrollada durante la pandemia, pero que siguieron realizándose hasta hace pocas semanas pese a que ya había decaído la norma estatal para utilizar esta vía hacía más de un año. “Son unos contratos sobre los que seguimos pidiendo información y ante los que el Gobierno andaluz no a mandado ni un solo papel”, ha avisado.

Las cifras reales En el mes de marzo, el paro subió en Andalucía en 1.911 personas (0,24%) en marzo, debido a un incremento excepcional en la construcción y la industria vinculado a la falta de suministros derivada de la huelga del transporte. Con este registro, la cifra de desempleados se sitúa en la comunidad autónoma en 811.870 personas. En España, el paro se redujo en -2.921personas (-0,09%). En los últimos 12 meses, el desempleo sin embargo descendió fuertemente en Andalucía en 173.309 personas (-17,59%), el cuarto mayor descenso del paro interanual de toda la serie estadística. Por su parte, el descenso español fue de 840.877 personas (-21,29%). Andalucía fue la comunidad, en el cómputo interanual, en la que más bajó el paro en términos absolutos, aportando uno de cada cinco parados menos a nivel nacional.

Espadas ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante la visita realizada hoy a Almería. En este marco, ha explicado que la convocatoria electoral tiene dos formas de entenderla. La primera pasa por una petición a Moreno Bonilla para que sea “sincero” teniendo en cuenta que “no tiene muy claro hacia dónde se va”. “Cuando veo a diario la falta de estímulo, iniciativa y de gestión del Gobierno andaluz en este momento, creo que lo mejor para Andalucía es que alguien que no tiene muy claro hacia dónde vamos convoque elecciones para que los andaluces decidan”, ha dicho.

Sin embargo, Espadas advierte de que la segunda forma de entender la situación se centra en el “delicado momento que vive la economía española y especialmente la andaluza”. Así, ha recordado que Andalucía es la única comunidad autónoma en la que “no se ha mejorado las cifras de empleo, sino que han empeorado respecto al periodo anterior a la pandemia”. “La economía andaluza no funciona y las asignaturas pendientes que existían antes de la pandemia siguen ahí”, ha recalcado.

Por ello, Espadas ha instado a Moreno Bonilla a reflexionar sobre su gestión ya que “faltan proyectos estratégicos y capacidad para gestionar los fondos europeos”. “Tenemos más financiación que nunca y, sin embargo, hay menos capacidad que nunca para trasladarlo a proyectos concretos que generen empleo”, ha manifestado, mencionando que no ejecuta los ingentes fondos para empleo provenientes del Gobierno de España ni los transfiere a diputaciones y ayuntamientos para que hagan planes de empleo.

“Volver a la normalidad de la primavera”

Por otra parte, Juan Espadas ha valorado la “magnífica” Semana Santa que se está viviendo por lo que supone de “vuelta a una normalidad casi como pensábamos” que sería, “estando en la calle y pudiendo disfrutar de las tradiciones, además de reactivando sectores como el turístico. También ha puesto en valor las lluvias caídas, “muy beneficiosas” para el campo y para la recuperación de los embalses ante la situación de sequía.

“Esa combinación de factores no está devolviendo a la normalidad de una primavera, de su fiesta, dónde se mejora la empleabilidad y donde se dibuja un verano con una recuperación del turismo internacional potente”, ha subrayado, esperando que zonas como Almería puedan recuperar los buenos números que existían antes de la pandemia. Para ello, también espera que se pueda “reconducir” la situación provocada por la invasión de Rusia, que se “alcance la paz en el este de Europa y se vuelva a una situación que esté en los términos de lo que debe de ser una democracia europea fuerte”.