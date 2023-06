Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) España necesita un gobierno mejor María del Mar Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 11 de junio de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La clave del próximo 23-J no está tanto en la oportunidad de votar para poner punto final a la peligrosa deriva del gobierno de Sánchez y sus socios como en la posibilidad de escoger una alternativa capaz de dar a España un gobierno mejor. Un modelo de gestión más profesional, más unido, más reducido, con más experiencia y que crea de verdad en el servicio público. Me refiero al modelo de gobierno que el PP ya ha puesto en marcha con éxito en Andalucía con Juanma Moreno y que también quiere poner en marcha en toda España de la mano de Alberto Núñez Feijóo, y que sin duda es lo que se merece nuestro país. Desde Almería vamos a trabajar con absoluta dedicación y esfuerzo para conseguir afianzar el cambio político en España, después de la sólida victoria alcanzada en las recientes elecciones municipales. La promesa de Feijóo de derogar el sanchismo se explica bien en la necesidad que tiene España de pasar página de la crispación institucional que muchas veces provoca el propio gobierno, atacando a sectores estratégicos de España para intentar obtener rédito electoral, como acabamos de ver en Andalucía con este insólito boicot a nuestra agricultura, o que señale a los ciudadanos disconformes con su política, que desgaste a las instituciones con desvergonzados intentos de apropiación partidista o que siga aumentando el gasto público mientras los españoles pagamos cada día más por nuestro día a día. Comparto con muchos almerienses la percepción de que estamos cada día más cerca de volver a tener un gobierno serio, que cree empleo de verdad, que no ataque a los sectores productivos, que no ceda ante las presiones e intereses de grupos minoritarios que tienen como único horizonte la destrucción de España, que no endeude a las próximas generaciones, que no insulte al que discrepa, que respete a la oposición y que no falte al respeto a todo el mundo. En el PP seguiremos trasladando a los almerienses nuestro proyecto de ilusión y de futuro para que decidan en libertad el próximo 23 de julio qué quieren para España. Somos un partido centrado y de amplias bases sociales, y esa es la aspiración de futuro y la línea de trabajo que viene marcando en Andalucía nuestro presidente, Juanma Moreno, y dentro de poco, si los españoles así lo quieren, Alberto Núñez Feijóo en toda España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 101 artículos Todos los firmantes