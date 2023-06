Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Aviso: Cortes de tráfico en la capital este fin de semana viernes 09 de junio de 2023 , 15:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de los cortes de tráfico que se producirán este fin de semana. SÁBADO 10 PROCESIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA (CENTRO) HORARIO: De 20.00 a 22.00 horas ITINERARIO: Parroquia de San Agustín (Franciscanos), Rambla Alfareros, calle Cámaras, Juan del Olmo, Alfarerías, Ramos, Juan de Austria, Doctor Paco Pérez, Rambla Alfareros y al Templo. TRASLADO DEL CRISTO DE LA ESCUCHA (REGIONES-CENTRO) HORARIO: De 20.00 a 22.30 horas ITINERARIO: Iglesia San Isidro Labrador (Regiones), calle Alta de la Iglesia, Carretera de Ronda, Verbena, Molino, Angel Ochotorena, Real del Barrio Alto, Rambla Amatisteros, Murcia, Plaza de San Sebastian, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Ricardos, Dr. Gómez Ulla, Padre Luque, San Pedro y al Templo. PROCESIÓN EN EL BARRIO DE RETAMAR HORARIO: De 20.30 a 21.30 horas ITINERARIO: Salida desde la Iglesia de Retamar en Plaza de la Iglesia, Vereda de la Torre, Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Marquesa, Camino del Sol de Retamar, Camino de la Plata, Camino de la Espina, Vereda de la Fuente, Vereda de la Torre e Iglesia. PROCESIÓN DE SAN ANTONIO (LOS MOLINOS) HORARIO: De 20.45 a 21.30 horas ITINERARIO: Iglesia de Santa Maria Magdalena (Los Molinos), calle Juan Segura Murcia, Carretera de Níjar, Instinción, Carnaval, Cómico, Pechina, Joya de los Molinos, Escuela de los Molinos, Vizdómine, Angel, Carretera de Níjar, Molinos, Miguel Hernández, Juan Segura Murcia y entrada al templo. DOMINGO 11 HORARIO: De 05.00 a 24.00 horas CORTE DE TRAFICO EN LA PUERTA DE PURCHENA Para el montaje y desmontaje de un altar provisional con motivo de la celebración del Corpus Christi es necesario cortar la Puerta de Purchena (sentido Paseo) desde las 5.00 y hasta las 24.00 horas. El tráfico permanecerá abierto desde Obispo Orberá a Puerta de Purchena, en dirección Avenida Pablo Iglesias, Plaza San Sebastián, Plaza Manuel Pérez García, hasta las 18.00 horas, que se cortará para la procesión de la Hermandad de la Santa Cena. Igualmente, permanecerá abierta la circulación hasta esa hora desde Obispo Orberá con Navarro Rodrigo y calle Ricardos. PASACALLES, GIGANTES Y CABEZUDOS. FIESTAS DE LOS MOLINOS HORARIO: Desde las 9.30 horas ITINERARIO: Salida en la Plaza de Fátima, Carretera de Níjar-Los Molinos, calle Molinos, Miguel Hernández, Carrera del Mamí, Hermandad, Delicias, San Antonio de los Molinos, Labradores, Victoria de los Angeles, Pintor Zabaleta, Fuente de los Molinos, San Antonio de los Molinos, Cantareros, Hermandad, Delicias, Carretera de Nijar-Los Molinos, Pilares, Rosa Felices, Gladiolo, Instinción, Alcolea, Pilones y Escuela de los Molinos. PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI DE LA HERMANDAD DE LA SANTA CENA (CENTRO HISTÓRICO) HORARIO: De 10.30 a 11.30 horas ITINERARIO: Parroquia de San Pedro, Plaza de San Pedro, calle Plácido Langle, Plaza de las Flores, Hernán Cortes, Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García y llegada al altar provisional de la Puerta de Purchena. PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI (EL ALQUIÁN) HORARIO: De 11.45 a 12.45 horas ITINERARIO: Salida desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Plaza Iglesia Obispo Casanova, calle Mazorcas, Granados, Joaquín Rodrigo (descendente), Plataneros, Avenida de los Pinos, Palmito, Marinero, Granados, Mazorcas y Plaza de la Iglesia Obispo Casanova. PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN VÍA CRUCIS (CASCO HISTÓRICO) HORARIO: De 19.00 a 21.00 horas ITINERARIO: Salida desde la Catedral, calle Eduardo Pérez, Trajano, San Pedro, Padre Luque , Dr. Gómez Ulla, Ricardos, Paseo de Almería, Puerta de Purchena, Plaza M. Pérez García, Las Tiendas, Mariana, Plaza Administración Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral y al templo. PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI DE LA HERMANDAD DE LA SANTA CENA (CENTRO HISTÓRICO) HORARIO: De 20.45 a 23.30 horas ITINERARIO: Altar provisional de la Puerta de Purchena, Plaza Manuel Pérez García, calle de Las Tiendas, Jovellanos, Real, Trajano, San Pedro, Padre Luque, Plaza Juan Cassinello, Dr. Gómez Ulla, Ricardos y Parroquia de San Pedro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

