Economía Ampliar Estabilidad en el mercado de vehículos de ocasión en Almería Las cifras clave se mantienen tanto en el dato mensual como en el interanual Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 13 de mayo de 2024 , 08:34h El mercado de vehículos de ocasión en Andalucía ha experimentado una variación mixta durante el mes de abril, con algunos incrementos y descensos en las ventas en comparación con el mes anterior. En la provincia de Almería, las ventas de turismos han disminuido un -5,90%, mientras que las de furgonetas han aumentado un 5,9%, resultando en una variación total de -4,2% en las ventas de vehículos de ocasión. En contraste, Jaén ha mostrado un crecimiento significativo, con un aumento del 7,05% en turismos y del 8,0% en furgonetas, lo que representa un incremento total del 7,2%. Sevilla también ha visto un aumento en las ventas, con un 3,50% más en turismos y un 7,8% en furgonetas, sumando un total del 4,0%. Por otro lado, Huelva ha registrado la mayor caída, con una disminución del -9,64% en turismos y del -8,3% en furgonetas, lo que lleva a una bajada total del -9,5% en las ventas de vehículos de ocasión. A nivel acumulado del año, Almería ha mantenido prácticamente estables sus cifras con un ligero aumento del 0,1% en turismos, aunque las furgonetas han visto una caída del -5,2%, resultando en una disminución global del -0,8%. Málaga, por su parte, ha mostrado una leve mejora del 0,1% en el total de ventas de vehículos de ocasión. El precio medio de los vehículos de ocasión en Andalucía se ha situado en abril en los 10.836 euros, reflejando un descenso del 0,1% respecto al mes anterior. Este dato subraya la fluctuación de precios en el mercado de segunda mano, que sigue siendo una opción atractiva para muchos compradores en Andalucía. En resumen, el mercado de vehículos de ocasión en Andalucía presenta una dinámica variada, con algunas provincias experimentando crecimiento en las ventas, mientras que otras enfrentan descensos. La provincia de Almería, en particular, ha visto una disminución en las ventas de turismos pero un aumento en las de furgonetas, lo que indica una preferencia cambiante en el tipo de vehículo de ocasión demandado por los consumidores. En abril, se vendieron en Andalucía 33.623 vehículos de ocasión, un 0,1% menos que en el mismo mes de 2023. De ellos, 28.956 fueron turismos, que bajan un 0,2% interanual, y 4.667 comerciales ligeros, con un ascenso del 0,8%. El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha crecido en el mes un 4,3% de media en España, los turismos un 3,7% y los comerciales ligeros el 8,1%. La mayor subida en la comunidad de las ventas de ocasión del pasado mes se registra en la provincia de Jaén. En el primer cuatrimestre se han transferido en la comunidad un 0,8% menos que hace un año; en total, 160.013 vehículos de ocasión, de los que 137.818 fueron turismos, que caen un 1,1%, y 22.195 furgonetas, con un incremento del 1,1%. En la media nacional, se han vendido un 3,5% más vehículos de ocasión (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo de 2023. MERCADO ESTATAL En abril se vendieron en España 195.902 vehículos de segunda mano entre turismos y comerciales ligeros, lo que implica un crecimiento del 4,3% respecto al mismo mes del pasado año. Un mes más, las furgonetas muestran un mayor dinamismo con un incremento 8,1% y 28.523 furgonetas vendidas, frente a 167.379 turismos que crecen el 3,7%. En el primer cuatrimestre se han traspasado 906.981 vehículos, el 3,5% de crecimiento, de los que 775.865 han sido turismos, cuya compra sube el 3,3%, y 131.116 comerciales, con un alza del 4,2%. EDADES (vehículos) La demanda de vehículos más nuevos, de menos de 5 años, sigue despuntando, con un crecimiento del 7,2% en el primer cuatrimestre, frente al 3% de las unidades que sobrepasan los 5 años. Sin embargo, el mercado sigue siendo mayoritariamente de unidades antiguas, pues se vendieron 226.093 vehículos de menos de 5 años, frente a 680.088 por encima de esa edad. En el caso de los turismos, el 59,6% de las ventas de abril superaron los 10 años. MOTORIZACIONES (turismos) Los coches electrificados -eléctricos puros e híbridos enchufables- siguen sin ponerse al nivel del mercado de turismos nuevos, ya de por sí bajo en comparación con la media de la Unión Europea. Además, los eléctricos han pinchado en abril con una caída del 6,7%, aunque en el conjunto del año crecen un 24,2% respecto al primer cuatrimestre de 2023. Los turismos de combustión (diésel+gasolina) siguen acaparando la demanda, con 158.015 turismos sobre el total de 167.379 vendidos el pasado mes. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

