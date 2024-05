Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Procés: Drama en Tres Actos (y un Epílogo) Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 13 de mayo de 2024 , 09:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un rincón soleado de la península ibérica, donde los almendros florecen a menor ritmo que las convocatorias electorales y las olas del Mediterráneo acarician la costa llena de apartamentos turísticos okupados, se ha representado un drama político digno de los mejores guiones. Cataluña, esa tierra que levantaron los andaluces, y que en la que 4D de 1977 salieron allí también a reclamar nuestra autonomía como nacionalidad, esa tierra a la que se le echó a perder el vino y lo llamaron cava, que les sobró uva en una cosecha y nos pusieron a todos a comerlas en Nochevieja, que producían libros y se inventaron que se los comprásemos en San Jordi, esa tierra con debates interminables sobre la independencia, ha vivido un nuevo capítulo en su historia. Pero, como en toda buena obra teatral, llega el momento de bajar el telón y reflexionar sobre lo que hemos presenciado. Acto I: El Despertar Hace años, los corazones catalanes latían al ritmo de la independencia. Como un presidente nacionalista tuvo que hacer recortes, para salvarse él, activó el "España nos roba", y si España nos roba... los recortes son culpa de España... pues vayámonos de España. Ahí comenzó el “Proces”. Se alzaba como un sueño dorado, una utopía de banderas ondeando al viento y himnos patrióticos. Los partidos independentistas, como actores principales, prometían un futuro glorioso. Pero, como en toda buena tragedia, la realidad se coló en escena. Acto II: La Caída Desde el triunfo de Ciudadanos, ese éxito desaprovechado por Inés Arrimadas y Albert Rivera las posturas se enquistaron, y como en todo buen drama, hemos visto lágrimas y risas por todos lados. Un carrusel de elecciones, y hasta referendos ilegales, detenidos, condenados, indultados, amnistiados... Y de nuevo las urnas hablaron, y los resultados electorales resonaron como un trueno en el Teatro de la Política. Los partidos que una vez lideraron el “Proces” se han encontrado en un callejón sin salida. La CUP recibe un correctivo, y ERC un castigo sin precedentes después de haber sido gobierno, y Junts tiene un ínfimo crecimiento. Cualquiera podría deducir que los catalanes se han hartado de ellos. En el otro extremo del escenario, los partidos constitucionalistas se alzaron. El Partido Socialista ha ganado por primera vez en Cataluña en votos y escaños, y el Partido Popular ha experimentado una importante resurrección, multiplicando por cinco sus escaños. Vox, contrario no ya al independentismo, o al nacionalismo, sino al propio sistema autonómico (del que cobran religiosamente) se ha mantenido. Los catalanes, cansados de tanto drama, votaron con claridad: querían cerrar el capítulo. Capítulo III: El Telón Cae Los políticos, como actores en su última función, deberían leer entre líneas. El Proces ha llegado a su fin. Revivirlo sería como intentar resucitar a un personaje muerto en la primera escena. Los ciudadanos han hablado, y su criterio es claro: no quieren más derivas, quieren que les resuelvan sus problemas, con recetas distintas según hayan votado, pero es evidente que la mayoría, lo que no quiere es seguir enfangados en una lucha por la independencia que solo está provocando desgaste. Los políticos, por favor, no se empeñen en anteponer sus problemas de liderazgo al bienestar de la audiencia. El telón cae, y el público aplaude. ¿Qué más se puede pedir? Cataluña ha dicho “¡basta!” al drama independentista, no al nacionalismo, no al sentimiento identitario, pero sí a que ese resulte ser el leit motiv constante de la política catalana. Preocupa el paro, la situación económica, la seguridad ciudadana... Los políticos, tomen nota: no hay aplausos para quienes insisten en repetir el mismo guion una vez y otra, tan seguido. El Procés ha sido un fracaso y como toda buena obra, llega el momento de despedirse. Y así, con un último aplauso, el telón se cierra. Epílogo: Y ahora a ver quién y cómo se gobierna Cataluña, y la repercusión en la estable inestabilidad que sustenta el gobierno del Estado. Pero bueno, los catalanes no son muy de acabar las cosas... ahí tienen las obras de la Sagrada Familia. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1441 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes