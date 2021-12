Sucesos Estable dentro de la gravedad la agente de la Policía Local herida en un accidente de moto miércoles 29 de diciembre de 2021 , 17:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La agente de la Policía Local de Almería herida al sufrir un accidente de tráfico cuando acudía a un servicio ciudadano en el barrio de Pescadería continúa ingresada en la UCI, si bien está estable. Fuentes sanitarias han indicado a Europa Pres que el estado de la joven policía, que ingresó con diversos politraumatismos en el Hospital Universitario de Torrecárdenas, continúa siendo grave. El siniestro se produjo a las 11,30 horas del martes en la vía del parque Nicolás Salmerón de la ciudad cuando se desplazaba debido a un aviso por un incendio. Por causas que están bajo investigación, la agente perdió el control de la moto y colisionó frontalmente con una palmera. Como consecuencia de impacto sufrió diversos politraumatismos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico grave pese que portaba el casco reglamentario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

