Sucesos Estafa tecnológica en Almería e inversión en criptomonedas jueves 28 de julio de 2022 , 15:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil informa que los autores, suplantan la identidad de un conocido banco y mediante engaños a las victimas acceden a la banca digital para vaciar sus cuentas corrientes En la reciente operación denominada “Revomarca” la Guardia Civil de Almería, ha desarticulado una organización criminal dedicada a realizar estafas tecnológicas, utilizando el método “smishing”, en la que los autores mediante engaños consiguen la claves de acceso a la banca online de un conocido banco para vaciar las cuentas de sus víctimas. Esta operación se inicia en octubre del pasado año 2021 a raíz varias denuncias presentadas en la provincia de Almería, en las que las víctimas, ponen en conocimiento de la Guardia Civil, que ha accedido a su banca online desde un enlace que creían legítimo de su entidad bancaria y que posteriormente se han encontrado sus cuentas corrientes vacías. Los autores, haciéndose pasar por empleados de una entidad bancaría y mediante engaños, logran que las victimas accedan a su banca online mediante un enlace de un mensaje SMS y así hacerse con las contraseñas para posteriormente vaciar las cuentas corrientes a través de múltiples transferencias bancarias a una tercera cuenta de una entidad bancaria de un país de Europa del este. De igual manera los miembros de esta organización realizan envíos masivos de mensajes de un conocido banco a las victimas informando que sus cuentas han sido bloqueadas por motivos de seguridad y a través del enlace solicitan verificar la identidad de usuario y las credenciales bancarias, que acaban en manos de los ciberatacantes. Los agentes a raíz de esta minuciosa investigación, identifican a esta organización criminal compuesta por 16 personas que operan tanto desde el territorio nacional como de otros países de la unión Europea, y que la misma está dividida en varios grupos que se encargan de realizar las trasferencias bancarias desde las cuentas de las víctimas a otras abiertas en entidad bancaria especializada, especializada en la compra-venta de criptoactivos de un país de Europa del Este, para que otra parte de la organización invierta el dinero sustraído de les cuentas en criptomonedas y así dificultar el seguimiento del capital. Como resultado de la operación “Revomarca”, la Guardia Civil de Almería desmantela esta organización criminal y detiene a cuatro de sus miembros en Madrid, al cabecilla en Barcelona e investiga a un sexto en Burgos como autores de varios delitos de estafa tecnológica y pertenencia a organización criminal. De igual manera, la Guardia Civil de Almería inicia las gestiones necesarias a través de la Autoridad Judicial y las Autoridades extranjeras para proceder a la localización y detención de los miembros de la organización afincados en otros países como Hungría, Grecia, Italia, Francia, Alemania y Republica Checa, no descartando que existan nuevas detenciones. Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Almería. Para intentar evitar este tipo de estafas desde Guardia Civil se recomienda: Desconfiar de cualquier mensaje y más si lleva asociado un enlace bancario, si antes no los hemos contrastado con nuestra persona de confianza de la entidad bancaria.

No facilitar bajo ninguna circunstancia nuestra identidad y claves a través de un enlace, (el banco ya tiene nuestros datos, por lo tanto no tiene que solicítanoslos).

Ante cualquier duda o sospecha de si puede ser o no una estafa, no hacer nada hasta consultar con nuestra entidad bancaría.

Si ya somos víctima de alguna estafa o engaño comunicarlo con la máxima urgencia a nuestro banco e interponer la correspondiente denuncia aportando los enlaces, SMS, etc. Utilizados por los autores a la Guardia Civil.

