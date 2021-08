Capital Ampliar Estas son las cuatro visitas guiadas de Almería en septiembre martes 31 de agosto de 2021 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se reparten entre los días 3, 4 y 5 de septiembre, y la inscripción debe realizarse en la Oficina Municipal de Turismo de Almería



El mes de septiembre comenzará con cuatro nuevas visitas guiadas para que los almerienses y turistas descubran los rincones y el patrimonio más especial, y puedan maximizar la experiencia en la ciudad. Unos recorridos enmarcados en el programa ‘Verano en Almería Ciudad’.



En esta línea, son cuatro las visitas guiadas que se celebrarán este fin de semana. La primera, el 3 de septiembre, con una visita guiada a la Alcazaba, a partir de las siete de la tarde. De esta manera, los participantes descubrirán las características y valores de los tres recintos del principal monumento de la ciudad. El día 4 habrá dos visitas. Por la mañana, un recorrido por la Casa Museo Doña Pakyta y el Espacio 2. Será a las 10 de la mañana. Por la tarde, a las 19 horas, será el momento de adentrarse en los misterios y crímenes de Almería. Por último, el domingo, 5 de septiembre, desde las 10 horas, los visitantes podrán conocer la Almería imprescindible, el patrimonio que es básico conocer y disfrutar.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “nuestra ciudad guarda un patrimonio en el centro histórico, fruto del paso de diferentes civilizaciones, bello y diverso, pero poco conocido y que queremos poner en valor con las visitas guiadas”.



Las visitas guiadas tienen un coste de 10 euros, son gratuita para los menores de 11 años, y es imprescindible la reserva previa llamando a la Oficina Municipal de Turismo: 950210538 o enviando un email a [email protected] ya que las plazas son limitadas. Todas las visitas se realizan cumpliendo las máximas medidas de seguridad higiénicas-sanitarias. Hay que recordar que los espacios municipales turísticos de Almería cuentan con el certificado 'Safe Tourism' otorgado por el Ministerio de Turismo.

