Almería Ampliar Este colegio de Almería ha celebrado el Año Nuevo Chino lunes 12 de febrero de 2024 , 10:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El CEIP Madre de la Luz se distingue como el único colegio público en Almería donde los estudiantes tienen la oportunidad de obtener el codiciado diploma YCT nivel I y II (Youth Chinese Test, equivalente al nivel A.1 y A.2 según el MCER) del Instituto Confucio El CEIP Madre de la Luz en Almería, se ha convertido en un epicentro vibrante de intercambio cultural el pasado 9 de febrero de 2024, al acoger la celebración del Año Nuevo Chino. En un evento emotivo y enriquecedor, los estudiantes tanto del CEIP Madre de la Luz como del IES Alborán - Manuel Cáliz, centro adscrito, han deleitado a la audiencia con una muestra impresionante de danzas, canciones y escenificaciones que honran la rica herencia cultural china. Entre las destacadas actuaciones, se encuentra la danza del dragón, símbolo emblemático de la cultura china, que ha captado la atención de todos los presentes, ofreciendo una representación viva y colorida de esta tradición milenaria. El CEIP Madre de la Luz se distingue como el único colegio público en Almería donde los estudiantes tienen la oportunidad de obtener el codiciado diploma YCT nivel I y II (Youth Chinese Test, equivalente al nivel A.1 y A.2 según el MCER) del Instituto Confucio, un logro que refleja el compromiso del centro con la enseñanza del idioma chino y su cultura. Con aproximadamente 225 estudiantes inmersos en el estudio de esta lengua desde el cuarto curso de primaria, el CEIP Madre de la Luz ha cultivado un ambiente educativo enriquecedor y multicultural. El Programa Aula Confucio, que se inició en el año 2011 en este centro, representa un esfuerzo continuo por integrar el idioma chino y su cultura en el sistema educativo público de Andalucía. Esta iniciativa, respaldada por un acuerdo entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Oficina Nacional de Promoción Internacional de la Lengua China, Hanban, busca no solo enseñar el idioma, sino también promover el entendimiento intercultural y la apertura hacia nuevas perspectivas. Los directores de los dos centros educativos, Delia Carmen Dumitru Sopirla y Rafael Estévez Maldonado, han expresado su reconocimiento y felicitaciones a todos los estudiantes, resaltando el esfuerzo y la dedicación requeridos para alcanzar este nivel de dominio del idioma. El evento ha contado con la distinguida presencia de diversas autoridades educativas, entre las que se encontraban Francisco Javier Martínez López, Secretario General Provincial de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Almería; Daniel Prados Torrecillas, Responsable Provincial de Plurilingüismo en Almería; Andrés Egea Martínez, Responsable Provincial del programa TDE, CIMA y Residencias Escolares; así como con la asesoría de referencia del centro, Clara Martínez Marín del CEP de Almería. Su presencia resalta la importancia y el impacto positivo que tiene el aprendizaje del idioma chino y la comprensión intercultural en el panorama educativo. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

